يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يوليو سواء للمهتمين بأسواق العقارات أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم.



اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يوليو 2023



نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يوليو 2023.



سعر الحديد اليوم الأحد

حديد عز 38,800 جنيه

حديد بشاى 38,200 جنيه

حديد العتال 37,500 جنيه

حديد عطية 37,000 جنيه

حديد سرحان 36,500 جنيه

حديد المراكبى 37,000 جنيه

حديد المصريين 37,800 جنيه

حديد الكومى 37,000 جنيه

حديد المعادي 36,800 جنيه

حديد بيانكو 36,700 جنيه

حديد العشري 37,100 جنيه

حديد مصر ستيل 37,000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1,750 جنيه

اسمنت النصر 1,700 جنيه

أسمنت الفهد 1,680 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,680 جنيه

اسمنت المخصوص 1,710 جنيه

اسمنت العسكري 1,730 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

اسمنت حلوان 1,750 جنيه

اسمنت السهم 1,730 جنيه

اسمنت السويدي 1,830 جنيه

جنوب الوادي 1,720 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه

أسمنت الممتاز 1,840 جنيه

أسمنت السويس 1,850 جنيه

أسمنت المعلم 1,680 جنيه

أسمنت تايتان 1,850 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,790 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت قنا 1,830 جنيه

أسمنت المصريين 1,770 جنيه

أسمنت المصري 1,840 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,740 جنيه

أسمنت المنيا 1,730 جنيه

أسمنت البرج 1,850 جنيه

أسمنت الماكس 1900 جنيه

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أسعار الطوب الأحمر اليوم

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه



اسعار الرمل والزلط اليوم



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 190 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه