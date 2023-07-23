أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يوليو 2023
يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يوليو سواء للمهتمين بأسواق العقارات أو المواطنين الراغبين في استكمال بناء منازلهم.
اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يوليو 2023
نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يوليو 2023.
سعر الحديد اليوم الأحد
حديد عز 38,800 جنيه
حديد بشاى 38,200 جنيه
حديد العتال 37,500 جنيه
حديد عطية 37,000 جنيه
حديد سرحان 36,500 جنيه
حديد المراكبى 37,000 جنيه
حديد المصريين 37,800 جنيه
حديد الكومى 37,000 جنيه
حديد المعادي 36,800 جنيه
حديد بيانكو 36,700 جنيه
حديد العشري 37,100 جنيه
حديد مصر ستيل 37,000 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المسلح 1,750 جنيه
اسمنت النصر 1,700 جنيه
أسمنت الفهد 1,680 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,680 جنيه
اسمنت المخصوص 1,710 جنيه
اسمنت العسكري 1,730 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
اسمنت حلوان 1,750 جنيه
اسمنت السهم 1,730 جنيه
اسمنت السويدي 1,830 جنيه
جنوب الوادي 1,720 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه
أسمنت الممتاز 1,840 جنيه
أسمنت السويس 1,850 جنيه
أسمنت المعلم 1,680 جنيه
أسمنت تايتان 1,850 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,790 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت المصري 1,840 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,740 جنيه
أسمنت المنيا 1,730 جنيه
أسمنت البرج 1,850 جنيه
أسمنت الماكس 1900 جنيه
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أسعار الطوب الأحمر اليوم
طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه
اسعار الرمل والزلط اليوم
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه