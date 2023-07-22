وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية استقبلت نحو 50 ألف طن لحوم من الهند، على دفعتين، كل دفعة 25 ألف طن، مشيرًا إلى طرح اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تناسب محدودي الدخل، وأن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين لجودتها.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تطرح اللحوم الهندي المجمدة بسعر 130 جنيهًا للكيلو، وهو أقل سعر للحوم الحمراء في السوق، لافتًا إلى أنه يتم طرح اللحوم السوداني الطازجة بسعر 195 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 160 جنيهًا.

وأشار إلى أن عمليات الضخ لا تقتصر حاليًا على المجمعات الاستهلاكية بل تمتد للمنافذ المتحركة وفي عدد من الميادين الرئيسية بالمحافظات، إضافة إلى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أن الوزارة لم تستهدف استيراد كميات معينة ولكن الهدف الرئيسي كان إغراق السوق باللحوم الحمراء بأسعار جيدة.

ونوه بأن هناك تراجعًا 5% في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين على منافذ التموين كبير جدا، والدولة لديها تعاقدات كبيرة تغطي حاجة المواطن، وواضح للجميع عدم وجود "رف فاضي" في المنافذ وأماكن السلع، والإتاحة متوافرة في جميع المحافظات.