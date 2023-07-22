أسعار الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 فى الأسواق المصرية

يقدم لكم الدستور أسعار الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 في مصر كأحد الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا والتي تهم كافة المواطنين ويحتاجونها في شؤون حياتهم اليومية حيث تشهد أسعار الطيور في الأسواق المصرية استقرار ملحوظ في ظل توفير أسعار الأعلاف الداجنة في الأسواق عقب استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق المصرية



تهتم ربات البيوت بقائمة أسعار الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق المصرية لوضع بيان بالمشتريات الشهرية التي تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وإليكم أسعار الطيور بأنواعها المختلفة في الأسواق المصرية:-

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 100 جنيه.

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 60 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 66 جنيه.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 62 جنيه.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 95 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 100 جنيه.

سجل كيلو الفراخ البط في المزارع للتجار نحو 96 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 100 جنيه.

سجل كيلو الفراخ البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 70 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 75 جنيه.

سجل كيلو الفراخ البط مولارد في المزارع للتجار نحو 80 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 85 جنيه.

سجل كيلو الفراخ البانية في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 165 جنيه.

سجل كيلو الأوراك في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيه.

سجل كيلو الدبابيس في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيه.

سجل كيلو الأجنحة في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 55 جنيه.

سجل كيلو الكبد والقوانص في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيه.

سجل كيلو الهياكل في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 30 جنيه.

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين 22 يوليو 2023

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 111 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 123 جنيه.



سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيه.

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