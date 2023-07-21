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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"جمالك في الصيف".. ما هي الأطعمة والفيتامينات المفيدة للبشرة؟

البشرة
البشرة

تعتبر البشرة أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، حيث تلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم وإعطاء الإشارات عن حالته الصحية، لذلك، يهتم الكثيرون بالحفاظ على بشرة صحية وجميلة. 

بينما تلعب المنتجات الخارجية مثل الكريمات والمستحضرات دورا هاما في العناية بالبشرة، فإن التغذية السليمة تلعب أيضا دورا حاسما في تحقيق بشرة صحية ومشرقة، حيث أن بعض الأطعمة والفيتامينات تزود البشرة بالعناصر الغذائية الضرورية التي تساعد على ترطيبها وحمايتها من الضرر الخارجي وتحسين مظهرها.

في السطور التالية يوضح خبراء العناية بالبشرة بموقع "health.harvard" نظرة على بعض الأطعمة والفيتامينات الموصى بها للحفاظ على بشرة صحية وجميلة. 

فيتامين C:

فيتامين C هو أحد الفيتامينات القوية التي تعزز صحة البشرة وتحميها من الأضرار الناجمة عن التلوث والتعرض المفرط للشمس، يوجد فيتامين C بكثرة في الفواكه والخضروات مثل البرتقال والليمون والفراولة والكيوي. ي

عمل الفيتامين C كمضاد للأكسدة القوي للحفاظ على مرونة الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على تقليل التجاعيد وتحسين مظهر البشرة بشكل عام.

فيتامين E:

يتميز فيتامين E بخصائص مضادة للأكسدة ومغذية للبشرة، حيث يمكن العثور على هذا الفيتامين في الأطعمة مثل البذور والمكسرات والزيوت النباتية. 

واحدة من فوائد فيتامين E للبشرة هي قدرته على مكافحة التجاعيد وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة، كما يساهم أيضًا في تحسين مرونة الجلد وترطيبه وتهدئته، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة وإشراقًا.

أحماض الأوميجا 3:

تشتهر أحماض الأوميجا 3 بفوائدها العديدة للصحة العامة، ومن بينها الفوائد المرتبطة بصحة البشرة، يمكن العثور على أحماض الأوميجا 3 في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة. 

تساعد هذه الأحماض في ترطيب البشرة وتقليل التهيج والالتهابات، كما تعزز نمو الخلايا وتساهم في إضفاء مظهر صحي على البشرة، فلا يمكن أن ننكر أهمية الأطعمة والفيتامينات في الحفاظ على صحة وجمال البشرة. 

يجب أن نسعى لتناول نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمغذيات الأساسية لصحة البشرة. 

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