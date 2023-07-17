ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2023.. ومواعيد والأوراق المطلوبة للتقديم

كلية الشرطة 2023
كلية الشرطة 2023

يتساءل خريجي الجامعات المصرية عن التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2023 عقب إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين من حاملي المؤهلات العليا للالتحاق بكلية الشرطة خلال العام الدراسي المقبل 2023 -2024 وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في أكاديمية الشرطة.

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2023

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة عن التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2023 للإلتحاق بالدراسة خلال العام المقبل 2023-2024 وهي كما يلي :-

  • كلية الطب البشري (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).
  • كلية العلاج الطبيعي (بكالوريوس، ماجستير).
  • كلية الصيدلة (بكالوريوس).
  • كلية طب الأسنان (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).
  • كلية صيدلة اكلينيكية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).
  • كلية الطب البيطري (بكالوريوس).
  • كلية التمريض (بكالوريوس).
  • كلية الهندسة (بكالوريوس).
  • كلية الفنون التطبيقية (بكالوريوس).
  • كلية التجارة (بكالوريوس).
  • كلية السياحة والفنادق (بكالوريوس).
  • كلية العلوم (بكالوريوس).
  • كلية التربية الرياضية (بكالوريوس).
  • كلية الزراعة (بكالوريوس).
  • كلية الأداب (بكالوريوس).
  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (بكالوريوس).
  • كلية الخدمة الاجتماعية (بكالوريوس).
  • كلية الألسن (بكالوريوس).

تنسيق كلية الشرطة 2023.. تفاصيل

تنسيق كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق

موعد التقديم في كلية الشرطة 2023

أكد اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة أن التقديم في كلية الشرطة لخريجي الجامعات سيكون خلال الفترة من يوم 1 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023 لدفعة ضباط متخصصين فيما سيتم التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها خلال الفترة من 18 يونيو وحتى 10 أغسطس 2023.

رابط تقديم كلية الشرطة 2023

ويتم التقديم من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم و إدخل بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدها للتقديم.

txt

الكليات المطلوبة في كلية الشرطة 2023-2024 للضباط المتخصصين

txt

الاختبارات في كلية الشرطة بعد الثانوية العامة 2023

الأوراق اللازمة للتقديم في كلية الشرطة 2023

تتلخص الأوراق اللازمة للتقديم في كلية الشرطة فيما يلي :-

  • أصل شهادة الميلاد المميكنة.
  • شهادة الثانوية العامة أو بيان النجاح موضح بها درجات كافة المواد الدراسية.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادة حسن سير والسلوك.
  • نموذج 110 جند.
  • صورة من بطاقة ولي الأمر وشهادة التخرج أن وجدت.
  • صورة من بطاقة الأم.
  • 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.
  • صورة من مدخرات الوالد والوالدة.

اقرأ أيضا 

تنسيق كلية الشرطة 2023

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة كلية الشرطة كلية الشرطة 2023 وزارة الداخلية ضباط المتخصصين شهادة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

عرض برج الزمالك المهجور للبيع.. و"الدستور" تكشف السبب الحقيقى لعدم تشغيله

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

الزيارة الأخيرة.. كواليس ساعات الرعب فى عقار عزبة مكاوى (صور)

القصة الكاملة| ضرب جسر جزيرة القرم مجددًا يهدد روسيا.. وموسكو تتوعد أوكرانيا بالتصعيد

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟