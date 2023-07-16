تنسيق كلية الشرطة 2023.. تفاصيل

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء مصر عن التنسيق في كلية الشرطة لعام 2023، وسيتم الإعلان عنه بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في ذلك العام.

وفي هذا التقرير المفصل، نتعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة.

تنسيق كلية الشرطة 2023

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، وتم تحديد تنسيق كلية الشرطة 2023-2024 للثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها. وأعلن الوزير عن المؤهلات المطلوبة للطلاب الجدد، حيث سيتم قبول الطلاب من حاملي شهادة الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الطلاب من حاملي شهادة الثانوية 2022 وطلبة الدور الثاني.

وستقبل كلية الشرطة أيضًا الطلاب من حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، مع مراعاة تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

كما سيتم فتح باب قبول الطلاب من حملة المؤهلات العليا، مثل حملة درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث لعام 2023، وكذلك حملة شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قبول الطالبات من حملة درجة بكالوريوس التربية الرياضية للعام الحالي 2022، والطلاب الحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه.

تنسيق كلية الشرطة 2023-2024

وتقرر تحديد درجات القبول في تنسيق كلية الشرطة 2023-2024 للثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها للعام الدراسي الجديد، وذلك بواقع الحصول على مجموع بحد أدنى مجموع 65% للعام الدراسي الحالي 2022-2023 أو العام الدراسي الماضي 2021-2022.

شروط التقديم في كلية الشرطة 2023

وللتقديم في كلية الشرطة عادةً ما يكون هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المرشحين توفيرها والتي تتمثل في:

حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة.

تحقيق درجات محددة في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة العربية.

اجتياز اختبارات القدرات العامة والاختبارات النفسية.

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية والكتابية.

اجتياز الفحص الطبي للتأكد من اللياقة الصحية والبدنية للمتقدم.

تقديم الوثائق المطلوبة مثل صورة شخصية، جواز السفر، وثيقة الثانوية العامة، وشهادات الدورات التدريبية الإضافية (إن وجدت).

يجب على المتقدمين التحقق من متطلبات التقديم المحددة لكلية الشرطة المرغوبة والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل تقديم طلب الالتحاق.

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