ننشر تخصصات ضباط متخصصين شرطة 2023 حيث ازدادت عملية البحث مؤخرًا عن شروط التقديم في الضباط المتخصصين وما هي ضوابط ذلك، وهو ما ننشره في التقرير التالي:

تخصصات ضباط متخصصين شرطة 2023

تقبل كلية الشرطة الطلبة الخريجين من الكليات التالية:

كلية الطب بأقسامها وأقسام العلوم الطبية المساعدة.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية طب أسنان.

كلية صيدلة.

كلية الطب البيطري.

كلية التمريض.

كلية الهندسة.

كلية التربية الموسيقية.

كلية الزراعة.

كلية الإعلام.

كلية الآداب.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية التربية النوعية.

كلية تجارة.

كلية نظم المعلومات.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية سياحة وفنادق.

كلية التربية الرياضية.

كلية العلوم.

كلية حقوق.



تخصصات ضباط متخصصين شرطة 2023.. شروط القبول

أن يكون المتقدم حاصل علي تقدير مقبول علي الاقل اذا كان من خريجين كلية حقوق، وأن يكون حاصل على تقدير عام جيد علي الاقل اذا كان من خريجيين باقي الكليات المطلوبة.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وان يكون والديه مصريين.

ان يتعهد الطالب بعدم الزواج اثناء فترة دراسته في الكلية.

ان يجتاز المتقدم الاختبارات الطبية والرياضية والنفسية في كلية الشرطة.

ان يكون الطالب حسن السير والسلوك ولم يسبق فصله من مدرسة او كلية او معهد او سبق الحكم عليه في قضايا جنائية او مخلة بالشرف.

ألا يزيد سن الطالب على 22 عاما يتمها في أكتوبر المقبل.

يجب أن يكون طول المتقدم أو المتقدمة 170 و165 للذكور كحد أدنى.

تخصصات ضباط متخصصين شرطة 2023.. ميعاد التقديم



يبدأ موعد سحب الملف من كلية الشرطة للأولاد والبنات للعام 2023 - 2024 من يوم الأحد الموافق 1 اغسطس 2023 ويستمر موعد سحب ملف كلية الشرطة لمدة 16 يوم حتي يوم الخميس الموافق 17 اغسطس 2023.

تخصصات ضباط متخصصين شرطة 2023.. الأوراق المطلوبة



– صورة بطاقتك الشخصية.

– شهادة الثانوية العامة أو شهادة الثانوية الأزهرية أو شهادة المؤهل أو بيان الدرجات.

– شهادة ميلاد كمبيوتر أصل للطالب.

– صورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي إن وجد.

– في حالة قيد الطالب في كلية أو معهد يتم تثبيت أصل القيد مختوم.

– القيد العائلي للوالد صفحة 14.

– صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الواصي أو ولي الأمر في حالة وفاة الوالد فقط.

– صورة البطاقة الشخصية للوالد.

– صورة معتمدة من مؤهل الوالد أو بيان درجات المؤهل للوالد.

– صورة وجه وظهر البطاقة الشخصية للوالدة كل واحدة على حده.

– صورة للوالدين كارت طولي الاثنين بجوار بعضهما البعض، وفي حالة سفر الأب، يصور كل واحد بمفرده ويضعوا بجانب بعض مع كتابة السبب خلف الصورة أن الوالد بالخارج وأيضًا في حالة الطلاق أو الانفصال ويكتب بسبب الانفصال.

– صورة من مستندات الأملاك والمدخرات والأسهم الرئيسية للوالد والوالدة.

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