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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

الاختبارات في كلية الشرطة بعد الثانوية العامة 2023

الاختبارات في كلية
الاختبارات في كلية الشرطة

ارتفعت معدلات البحث عن الاختبارات في كلية الشرطة بعد الثانوية العامة كي يستعد الطلاب للاختبارات التي تحتاجها الكلية وتؤهله للالتحاق بها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة والمقررة في أغسطس القادم وفق ما أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاختبارات في كلية الشرطة بعد الثانوية العامة 2023

في التقرير التالي نوضح الاختبارات في كلية الشرطة بعد الثانوية العامة والقواعد العامة التي أوضحتها وزارة الداخلية في بيان لها لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية. 

تتمثل الاختبارات المقررة للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام 2023/2024 في التالي 

  • اختبار القدرات لقياس المستوى الثقافي للطالب
  • المقاس (طول قامة الطالب) الحاصلين على الثانوية العامة 170 سم، خريجي الجامعات 165 سم للطلبة- 160 للطالبات
  • القوام: تناسب الطول مع الوزن (أقصى وزن = الطول – 90)
  • الاختبار الطبي: المثول أمام اللجنة الطبية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية
  • الاختبار النفسي: المثول أمام اللجنة الطبية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة النفسية
  • اختبار السمات: إخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات الذهنية والسمات الشخصية والميول المهنية
  • الاختبار الرياضي: أداء عدد من التمرينات الرياضية لقياس مستوى اللياقة البدنية
  • الاختبار الطبي المتقدم: المثول أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة
  • الاختيار (الهيئة): يخضع الطالب لاختبار تحريري في دليل الطالب للمعلومات العامة على الحاسب الآلي ثم المثول أمام اللجنة المشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

مواعيد وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكليات الشرطة 2023

يكون التقديم مفتوح من الثلاثاء الموافق 18 يوليو وحتى الخميس 10 أغسطس للفئات التالية :

الحاصلون على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية – الشهادة الثانوية من الخارج – الدبلومات الأجنبية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام السابق 2022.

الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور- إناث) بكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام السابق 2022

الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة للعام السابق 2022 وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين 2021/2022 

ويكون التقديم مفتوح من الثلاثاء 1 أغسطس وحتى الخميس 31 أغسطس 2023 لهذه الفئات 

الحاصلون على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية – الشهادة الثانوية من الخارج – الدبلومات الأجنبية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام السابق 2023 وطلبة الدور الثاني 

أما  الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة وشهادة الليسانس في الحقوق "ذكور –اناث " وبكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2023 يكون التقديم متاح من الثلاثاء 1 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023. 

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