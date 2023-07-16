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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية تقديم كلية الشرطة 2023 - 2024.. والمستندات المطلوبة

كلية الشرطة 2023
كلية الشرطة 2023

يرغب قطاع عريض من طلاب الثانوية العامة والأزهرية في معرفة كيفية تقديم كلية الشرطة 2023 - 2024، وذلك عقب إعلان أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها لدراسة علومها العسكرية بالإضافة إلى قبول دفعة جديدة من ضابط التخصصات من خريجي الكليات المصرية.

كيفية تقديم كلية الشرطة 2023 - 2024

أعلن اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم حيث يوضح الدستور كيفية تقديم كلية الشرطة 2023 - 2024 وهى كما يلي:-

  • سحب ملف التقديم من مقر أكاديمية الشرطة.
  • الدخول عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية من الموقع الرئيسي.
  • اختيار تقديم في أكاديمية الشرطة.
  • إدخال كافة بيانات اللازمة عن الطالب الراغب في التقديم (الاسم رباعي، الرقم القومي، محل الميلاد، تاريخ الميلاد،….).
  • تسجيل بياتات ولي الأمر للطالب المتقدم بدقة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محل الميلاد، تاريخ الميلاد،…).
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم والتي تم الإعلان عنها.
  • تسجيل وسيلة للتواصل ( رقم تليفون، بريد إلكتروني).
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
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مكافاة ورعاية طبية| المزايا الممنوحة لطلاب كلية الشرطة 2023

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شروط وتفاصيل إعلان قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2023 (صور)

الأوراق اللازمة للتقديم في كلية الشرطة 2023

نشرت وزارة الدخلية الأوراق اللازمة للتقديم في أكاديمية الشرطة للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراس المقبل 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
  • أصل شهادة الثانوية العامة أو بيان النجاح موضح بها درجات الطالب في كافة المواد الدراسية أو ما يعادلها.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • شهادة حسن سير وسلوك.
  • نموذج 110 جند للذكور (الموقف من التجنيد).
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وشهادة التخرج إن وجدت.
  • صورة من بطاقة الأم.
  • عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب رباعي.
  • إحضتر فقد عائلي للطالب المتقدم.
  • صورة من بيانات مدرخرات الوالد والوالدة.
  • في حالة طلاق الوالد والولدة يتم ذكر السبب.

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