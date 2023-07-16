"العربي لسيدات الأعمال": مشاركة الرئيس السيسي بقمة نيروبي يحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي، يمكن أن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر والدول المشاركة بالقمة، حيث تتيح هذه القمة للرئيس فرصة للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة المتاحة في الدول المشاركة، وتشجيع الشركات والمستثمرين في تلك الدول على الاستثمار في مصر وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وباقي الدول.

قمة نيروبي فرصة لتشجيع المستثمرين بمصر

ونوهت الدكتور عبير عصام لـ"الدستور"، أن مصر تعد وجهة مهمة للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتمتع بموقع استراتيجي حيوي على البحر الأحمر وتضم أكبر سوق استهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال مشاركة الرئيس في هذه القمة، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مهمة وجاذبة للشركات والمستثمرين من الدول المشاركة في القمة.

كما أكدت أنه من المتوقع أن تتمحور القمة حول عدد من الموضوعات الهامة، مثل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة، وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة، ومن خلال المشاركة في هذه القمة، يمكن لمصر الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق المصالح المشتركة مع الدول المشاركة في القمة، مما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأضافت أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول القارة الإفريقية وذلك عبر تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الأمني والتدريب للدول الشريكة في القارة، وهذا يمكن أن يساعد في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات الأمنية، كما تسعى مصر إلى دعم الجهود السياسية للتسوية السلمية للصراعات والأزمات السياسية في القارة الإفريقية، وذلك عبر دعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الدول المتضررة.

وأردفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائما إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية، وذلك عبر توسيع قاعدة التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات في القارة، وهذا يمكن أن يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في الدول الإفريقية.

وذكرت أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية للدول الإفريقية التي تعاني من الأزمات الإنسانية والطوارئ، وذلك لتخفيف معاناة المتضررين ودعم الجهود الإنسانية في القارة، وهذا يمكن أن يساهم في تخفيف الضغوط على الدول المتضررة والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والإنساني.

وأكدت الدكتور عبير عصام، أنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر عام 2014، قام بزيارات دبلوماسية مكثفة إلى العديد من دول القارة الإفريقية، وأطلق مبادرات ومشروعات ضخمة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية مع الدول الأفريقية، ومن بين هذه المبادرات، مشروع توسعة قناة السويس، والذي يعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر ويهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي قام بتأسيس مبادرة "التكامل الإفريقي"، والتي تهدف إلى توفير الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية في مجالات التنمية والتعليم والصحة والتجارة والأمن، وقد حرص الرئيس السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتوسيع رقعة التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي بين مصر ودول القارة السمراء.

وذكرت أن العلاقات المصرية الأفريقية تعد من أهم العلاقات الإقليمية لمصر، حيث تعد الدول الأفريقية شريكاً استراتيجياً لمصر في العديد من المجالات، وتمثل القارة السمراء سوقا هامة للمنتجات المصرية، وتمتلك مصر خبرة واسعة في العديد من المجالات التي تستطيع أن تقدمها لدول القارة الإفريقية.