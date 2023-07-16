بدء الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى

بدء أعمال الجلسة المغلقة لقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بالعاصمة الكينية (نيروبي).

وتركز الجلسة المغلقة على الوضع الحالي للتكامل الاقتصادي الإفريقي والخطوات التي اتخذت لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقت عام 2019 .

وتم استحداث قمة منتصف العام التنسيقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019 .