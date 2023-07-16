مكافاة ورعاية طبية| المزايا الممنوحة لطلاب كلية الشرطة 2023

أعلنت أكاديمية الشرطة، عن تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة عن تفاصيل المزايا الممنوحة لراغبي التقدم من خريجي الكليات.

المزايا الممنوحة لطلاب كلية الشرطة 2023

ويتمتع الطلاب الملتحقين بكلية الشرطة بعض المميزات أهمها يمنح الطالب طوال فترة الدراسة مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة.

ويعين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة.

ويتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته.

رعاية رياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية، رعاية اجتماعية «مصايف، الحج، العمرة، الرحلات»، رعاية ثقافية «السماح بالدراسات العليا والبعثات».

تمكين المقبولين بالكلية في تخصص الطب البشري من التسجيل بالدراسات العليا بالجامعات المصرية خلال فترة دراستهم بالكلية.

كان أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية عن أكاديمية الشرطة عن موافقة وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وايضا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.