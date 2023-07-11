تنسيق كلية الشرطة 2023.. رابط التقديم وشروط الالتحاق بها

يتم إعلان تنسيق كلية الشرطة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك وفق البيان الذي تصدره وزارة الداخلية حول شروط الالتحاق بكلية الشرطة وتنسيق الكلية، وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

تنسيق كلية الشرطة 2023

يتم تحديد تنسيق كلية الشرطة وفق المجاميع التي حصل عليها الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وعدد الطلاب المتقدمين لها، ومن المحتمل أن يكون تنسيق كلية الشرطة 2023-2024 قريب من تنسيق العام الماضي الذي حددته وزارة الداخلية عند نسبة 65% كحد أدنى بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وتنسيق كلية الشرطة لحملة المؤهلات العليا من درجة الليسانس في الحقوق (ذكور وإناث) ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بحد أدنى تقديد (مقبول)، وبالنسبة لمؤهلات الجامعية في التخصصات (الضباط المتخصصين) (ذكور وإناث) عند حد أدنى تقدير (جيد) .

ولكي يلتحق الطالب بـ كلية الشرطة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط وهي لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، ألا يقل طول القامة علو 170 سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية، استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية، أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

رابط تقديم كلية الشرطة 2023

وتخصص وزارة الداخلية رابط تقديم كلية الشرطة والذي يتم تفعليه فور بدء تلقي طلبات تقديم كلية الشرطة ، ويمكنك الاطلاع على موقع وزارة الداخلية بالضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية للوزارة،ثم اختيار تسجيل البيانات، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم البطاقة، وبيانات الشخص مثل الطول، الوزن، وهكذا، ثم الضغط على التسجيل، ويتيح الموقع للطالب اختيار اليوم المناسب له؛ لأداء اختبارات القدرات من بين 3 أيام مختلفة، ولابد أن يجتاز الطالب اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.