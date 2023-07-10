توقعات تنسيق الكليات 2023-2024.. تفاصيل

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 يرتفع البحث عنها حيث يفصلنا أيام معدودة على انتهاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2022-2023، ولذلك بدأت مكاتب تنسيق الكليات الاستعداد في استقبال تقديمات الطلاب والطالبات، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي تحتاج ما يقرب نحو أسبوعين فور الانتهاء من الامتحانات المنعقدة خلال الوقت الحالي.

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024

ننشر آخر مستجدات توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 حيث تقوم مكاتب تنسيق في الإعلان عن تنسيق الكليات وفقاً لنسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة و المجموع الذي حاصل عليه كل طالب/ة للعام الجاري، بالإضافة إلى عدد الأماكن الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها.

فمن المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري ليبدأ بعدها تقديم الطلاب في الكليات الراغبين في الالتحاق بها، طبقاً الشرائح التي يتم إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي حتى لا يحدث تكدس على مكاتب تنسيق الكليات والتي يتم فيها تحديد الرغبات والتقدم إلى الكليات إلكترونياً.

تنسيق الكليات 2023

من المحتمل أن تكون تنسيق الكليات للعام الدراسي الجاري متقربة لتنسيق العام الدراسي الجديد مع تطبيق وزارة التربية والتعليم نفس النظام و طبيعة الامتحانات و جاء التنسيق كالآتي:

طب المنصورة ٣٨٧ درجة .

هندسة بترول وتعدين السويس ٣٨٦.

طب الإسكندرية ٣٨٢.

طب أسنان المنصورة ٣٨٢.

طب القاهرة ٣٨١.

طب الأقصر ٣٧٩.

طب حلوان ٣٧٨.

طب أسنان عين شمس ٣٧٦.

طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦.

طب أسنان القاهرة ٣٧٦.

علاج طبيعي القاهرة ٣٧٣.

صيدلة القاهرة ٣٧٠

صيدلة عين شمس ٣٧٠

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم ٣٦٦

هندسة القاهرة ٣٦٦

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم ٣٦٦

هندسة المنصورة ٣٦٦

طب بيطري المنصورة ٣٦٥

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم ٣٦٥

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم ٣٦٣

طب بيطري عين شمس ٣٦٣

حاسبات ومعلومات طنطا علوم ٣٦٢

هندسة دمياط ٣٦٢

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢

هندسة عين شمس ٣٦١

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم ٣٦١

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم ٣٦٠

طب بيطري القاهرة ٣٦٠

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة ٣٥٢

هندسة بور سعيد ٣٥٩

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم ٣٥٨

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم ٣٥٨

هندسة بنها بشبرا ٣٥٣

هندسة الإسكندرية ٣٥٣

علوم سوهاج ٣٥٢

هندسة السويس ٣٥٢

هندسة حلوان ٣٥٢

علوم دمنهور ٣٤٩

هندسة أسوان ٣٤٧

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة ٣٤٦

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية ٣٤٦

علوم المنصورة ٣٤٦

هندسة المنيا ٣٤٥

هندسة جنوب الوادى ٣٤٤

هندسة أسيوط ٣٤٤

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة ٣٤٣

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