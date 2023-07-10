ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024 للجامعات الحكومية والأهلية

جريدة الدستور

يتوقف تنسيق الكليات على متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة، وعدد أماكن الشاغرة في هذه الكليات ومدى الإقبال عليها، ويتم إعلان تنسيق الكليات من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وفتح باب التقديم للكليات، ومع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وإعلان نتيجة 3 ثانوي بعدها بنحو إسبوعين تعرض الدستور في التقرير التالي توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024.

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024

لن يتم إعلان تنسيق الكليات 2023 2024 إلا بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي وتقديم الكليات، وقد يكون تنسيق الكليات هذا العام قريب من العام الماضي نظرًا لاتباع وزارة التربية والتعليم نفس طريقة الامتحانات والتصحيح الخاصة بالعام الماضي ، وجاء تنسيق الكليات للعام الماضي كالتالي: 

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

تنسيق التمريض 2023 محافظة القاهرة.. تفاصيل

  • كلية الطب: 375 درجة.
  • كلية الصيدلة: 365 درجة.
  • كلية العلاج الطبيعي: 368 درجة.
  • كلية الهندسة: 323 درجة.
  • كلية الحاسبات والمعلومات: علمي رياضة من 312 إلى 315 درجة، علمي علوم 352 درجة.

تنسيق الكليات 2023 للشهادات المعادلة 

جاء تنسيق الكليات للشهادات المعادلة العام الماضي والذي من المتوقع أن يكون قريب من تنسيق الكليات للشهادات المعادلة العام الجاري كالتالي: 

  • كليات الطب بنسبة 95% .
  • كليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام بنسبة 90% .
  • كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات بنسبة 85% .

تنسيق الكليات للجامعات الأهلية 

  • جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية: 77%.
  • جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة 77%.
  • كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 80%.
  • كلية طب الأسنان في جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية: 77%.
  • جامعة الجلالة 79%.
  • جامعة العلمين: 79%.
txt

تنسيق تمريض أسيوط 2024 ورابط التقديم الالكتروني

تنسيق الكليات تنسيق الكليات للجامعات الأهلية توقعات تنسيق الكليات نتيجة 3 ثانوي نتيجه الثانويه العامه نتيجة الصف الثالث الثانوي

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بشأن مادة مسرطنة فى المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية

مصادر بـ"مصر للطيران" تكشف موعد بدء العمل بتأشيرة الـ96 ساعة

وزيرة الثقافة تستقبل الفنان على الحجار وتُعلن تبنى مشروع "100 سنة غنا"

انتشال جثة غريق من النيل فى الوراق

بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. 15 يوليو

"معلومات الوزراء" يوثق توصيات الجهات والمراكز البحثية حول "التنمية الزراعية المستدامة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»