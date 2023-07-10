توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024 للجامعات الحكومية والأهلية

يتوقف تنسيق الكليات على متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة، وعدد أماكن الشاغرة في هذه الكليات ومدى الإقبال عليها، ويتم إعلان تنسيق الكليات من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وفتح باب التقديم للكليات، ومع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وإعلان نتيجة 3 ثانوي بعدها بنحو إسبوعين تعرض الدستور في التقرير التالي توقعات تنسيق الكليات 2023- 2024.

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024

لن يتم إعلان تنسيق الكليات 2023 2024 إلا بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي وتقديم الكليات، وقد يكون تنسيق الكليات هذا العام قريب من العام الماضي نظرًا لاتباع وزارة التربية والتعليم نفس طريقة الامتحانات والتصحيح الخاصة بالعام الماضي ، وجاء تنسيق الكليات للعام الماضي كالتالي:

كلية الطب: 375 درجة.

كلية الصيدلة: 365 درجة.

كلية العلاج الطبيعي: 368 درجة.

كلية الهندسة: 323 درجة.

كلية الحاسبات والمعلومات: علمي رياضة من 312 إلى 315 درجة، علمي علوم 352 درجة.

تنسيق الكليات 2023 للشهادات المعادلة

جاء تنسيق الكليات للشهادات المعادلة العام الماضي والذي من المتوقع أن يكون قريب من تنسيق الكليات للشهادات المعادلة العام الجاري كالتالي:

كليات الطب بنسبة 95% .

كليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام بنسبة 90% .

كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات بنسبة 85% .

تنسيق الكليات للجامعات الأهلية