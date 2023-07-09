تنسيق التمريض 2023 محافظة القاهرة.. تفاصيل

يحدد تنسيق التمريض 2023 في كل محافظة على حدة وفق قرار وزارة الصحة و السكان، وعدد فصول التمريض المتاحة ومتوسط مجموع الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض.

وحددت وزارة الصحة والسكان تنسيق التمريض 2023 محافظة القاهرة ، وتعرضه الدستور في التقرير التالي مع الشروط اللازمة لقبول الطلاب.

تنسيق التمريض 2023 محافظة القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنسيق التمريض 2023 محافظة القاهرة عند 235 درجة في مدرستي مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال ، كما قررت أن يكون تقديم التمريض 2023 أون لاين حتى يوم 19 يوليو الجاري بعد أن فتحت باب التقديم يوم الخميس الماضي الموافق 6 يوليو 2023 .

شروط تقديم التمريض 2023

حددت وزارة الصحة والسكان شروط تقديم التمريض وهي نفس الشروط اللازمة للالتحاق في السنوات الماضية ، وأبرزها الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي – شهاد الاعدادية - أو ما يعادلها في نفس العام، دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي أمره، أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة.

لابد للطالب المتقدم للالتحاق بمدارس التمريض اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الألى، ولا تقل درجات القبول عن 70% لكل مادة منهم، اجتياز كشف الهيئة وهو عبارة عن الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول، و إجراء الطالب للكشف الطبي خلال القومسيون الطبي بكل محافظة، ويتضمن كشف نظر، وباطني، واختبار مخدرات، وهو م ايتم للطلاب المقبولين في مدارس التمريض بعد انتهاء إجراءات التنسيق.

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