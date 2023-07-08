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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023

تنسيق رياض الأطفال
تنسيق رياض الأطفال الأزهري

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة تتنسق رياض الأطفال الأزهري 2023، وذلك عقب تفعيل رابط التقديم الإلكتروني في كافة المعاهد الأزهرية (العادية، النموذجية، الخاصة) للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية، وفقا للشروط والضوابط المعتمدة رسميا حيث يمكن الاطلاع على نتائج طلبات التقديم بشكل إلكتروني ايضا.

رابط الاستعلام عن نتيجة تتنسق رياض الأطفال الأزهري 2023

يستطيع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري الاستعلام عن نتائج طلبات الإلتحاق للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك من خلال نفس موقع التقديم من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية للاستعلام عبر الموقع الإلكتروني.

ويذكر أن الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم في مرحلة kg  بالتعليم الأزهري قد أعلن شروط التقديم الخاصة بالسن حيث يمكن التقديم في kg1 من سن 3-4 سنوات ومرحلة kg2  من سن 4-5 سنوات وفي مرحلة الصف الأول الابتدائي من سن 6-9 سنوات.

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خطوات الاستعلام عن نتائج تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023

خطوات إلكترونية بسيطة يمكن من خلالها معرفة نتائج طلبات التقديم عبر رابط الاستعلام عن نتيجة تتنسق رياض الأطفال الأزهري 2023 بإدخال كافة بيانات الطالب المتقدم للإلتحاق بالتعليم الأزهري بدقة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج طلاب نقديم الطلاب الجدد.
  • تحديد المرحلة الدراسية (رياض الأطفال، الصف الأول الابتدائي).
  • إدخال بيانات الطالب الشخصية بالتفصيل.
  • تسجيل الرقم القومي للطالب المتقدم.
  • وضع علامة صح على محافظة الإقامة.
  • الضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم.
  • ظهور النتيجة (قبول، أرجاء، رفض مع ذكر السبب).
  • طباعة استمارة القبول وتقديمها للمعاهد الأزهري.
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خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر

موعد الاستعلام عن نتائج تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023

يبدأ الاستعلام عن نتائج تقديم الطلاب الجدد في التعليم الأزهري خلال شهر يوليو الجاري حيث يتم الإعلان عن عدة مراحل بحيث يبدأ التقديم في المعاهد الأزهرية بأنواعها المختلفة ( المعاهد العادية، المعاهد النموذجية، المعاهد الخاصة) قبل انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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كيفية الاستعلام عن نتائج تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

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