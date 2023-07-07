مع استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص من ذوي الإعاقات الشديدة والإعاقة بالغة الشدة، المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يزداد التساؤل حول كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة عبر جوجل، والتي ستعد بطاقة لإثبات الإعاقة وتحديد نوعها، ويكون سبيلh لذوي الإعاقة للحصول على كافة الخدمات المختلفة والمزايا المقررة لهم، وهي ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك من قبل مكتب التأهيل الذي يتبع لمحل الإقامة المكتوب ببطاقة الرقم القومي وفقا للشروط المنصوص عليها في المرحلة الأولى من استخراج البطاقات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، تيسيرات بشأن استخراج جميع بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث أن أعلنت إعفاء الشخص ذوي الإعاقة الشديدة والإعاقات بالغة الشدة المتقدم للحصول ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإجراء الكشف الطبي المُميكن في وزارة الصحة والسكان، على أن يكتفى بإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي الذي يتبع له محل إقامته، وذلك بجانب تقرير طبي استخرج في السنوات الـ3 الماضية بدء من شهر مارس 2019 وحتى تاريخه، حيث يشترط أن سيكون مُعتمدا من خلال أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان في مصر والهيئات التابعة لها، أو في مستشفيات الشرطة، أو في المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو بالمستشفيات الخاصة، أو في مستشفيات الجمعيات الأهلية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

ومن جانبها، قامت وزارة الصحة والسكان، كيفية الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، والتي قد جاءت كالتالي:

قم بالدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

القيام بالضغط على كلمة دخول.

تظهر نتيجة الكشف الطبي فور إعلانها رسميًا.

الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، المعفاة من جميع إجراء الكشف الطبي المُميكن، هي: إعاقة بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد، والشلل الرباعي، الشلل الدماغي، ضمور العضلات، شلل الأطفال في طرف أو أكثر، حالات كف البصر، متلازمة داون، والإعاقات الذهنية الأخرى، معدل ذكاء 35 أو أقل، الإعاقات المتعددة، وطيف التوحد والقزامة.