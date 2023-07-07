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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ننشر لكم الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023، حيث يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، عن رابط وخطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي لعام 2023-2024، للدخول على المنصات التعليمية، أو التسجيل لاستمارة التقديم لامتحانات.

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

في هذا الإطار، يستطيع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي من خلال الرابط الرسمي التالي:
https://office365.emis.gov.eg.

طرق الحصول علي كود الطالب 2023-2024

وفي هذا السياق، نستعرض لكم طرق الحصول على كود الطالب، من خلال إحدى الطريقتين، وهما كما يلي:

الطريقة الأولى: يحصل الطالب/ة علي كود الطالب من خلال المدرسة التابع لها.
الطريقة الثانية: يحصل الطالب/ة علي كود الطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

كيفية استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023

في سياق متصل، يتيح للطلاب والطالبات استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023 من خلال اتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولى: على الطالب/ة الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:
https://office365.emis.gov.eg
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة اختيار حساب الطالب والنقر فوق علامة التبويب Student Code Services.
الخطوة الثالثة: على الطالب/ة كتابة الرقم القومي للطالب.
الخطوة الرابعة: على الطالب/ة الضغط على “استعلام”.
الخطوة الخامسة: يظهر أمامك الطالب الكود الخاص به.

متوفر| الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023 / 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023-2024

نرصد لكم الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وهي كما يلي:

1- ملف للتقديم للصف الأول الثانوي.
2- شهادة ميلاد كمبيوتر.
3- شهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية.
4- عدد 6 صور مقاس 4×6.
5- عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر “الأب والأم”.
6- عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات.
7- عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.
8- بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج.
9- تقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام.
10- الطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

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