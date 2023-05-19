ننشر لكم رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023، حيث يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، عن خطوات استخراج كود الطالب بالرقم القومي لعام 2023، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات عبر شبكة الإنترنت لمساعدة الطلاب للحصول علي الكود والدخول لامتحانات نهاية العام الدراسي.

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

وفي هذا الإطار نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، لجميع الطلاب في مديريات التربية والتعليم المختلفة في المحافظات، وذلك عبر اتباع العديد من الخطوات وهي كالآتي:

الخطوة الأولي: عل الطالب/ ولي الأمر الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: https://office365.emis.gov.eg/

الخطوة الثانية: علي الطالب/ ولي الأمر اختيار حساب الطالب.

الخطوة الثالثة: علي الطالب/ ولي الأمر الضغط فوق علامة التبويب “خدمة الكود للطلاب”

الخطوة الرابعة: علي الطالب/ولي الأمر كتابة الرقم القومي.

الخطوة الخامسة: علي الطالب/ ولي الأمر اختيار استعلام لظهور الكود.

طريقة استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023

وأوضح بيان وزارة التربية والتعليم و بيانات المديريات التعليمية بالمحافظات أنه يمكن لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية من استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023 من خلال استكمال الخطوات التالية:

أولًا- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم باستخدام الرقم القومي للطالب

ثانياً- اختيار حساب الطالب والنقر فوق علامة التبويب “Student Code Services”

ثالثاً- الاستعلام وكتابة الرقم القومي للطالب.

رابعاً- الضغط على استعلام ولظهور كود الطالب.

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونياً 2023

يستطيع الطلاب والطالبات التقديم لكل مدرسة ثانوي سواء عام أو فني، من خلال التسجيل بالصف الأول الثانوى من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

2- سجل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

3- اكتب اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

4- اضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

5- اطلع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

6- اضغط على أيقونة ملء الرغبات.

7- اختار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

8- اضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

9- اضغط على حفظ الرغبات.