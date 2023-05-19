الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كيف تحصل على رقمك جلوسك؟

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة حاليا عن الخطوات الخاصة بالاستعلام عن رقم الجلوس، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن ظهور أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.

وترصد "الدستور" الخطوات اللازمة التي يجب أن يتبعها الطالب فى الحصول على رقم جلوسه.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

-يدخل طالب الثانوية العامة 2023 على نفس الموقع الذى قام بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلاله: https://moe-register.emis.gov.eg/
-يتم الدخول باستخدم البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب.
-يتم الضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس والاطلاع على مقر لجنة سير الامتحان.

-طباعة الرقم إلكترونيا والاحتفاظ به لا يغني بأي حال من الأحوال عن التوجة للمدرسة للحصول على رقم الجلوس.

- أرقام الجلوس تتكون من 7 أرقام فقط، والخانة الفارغة تم الغاءة نهائيا حتى لا يختلط الأمر على الطالب مثل العام الماضي.

- سوف يتم تسجيل رقم الجلوس حسب عدد الخانات فقط وهى 7 خانات و7 أرقام فقط.

التعليم: تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الإثنين المقبل

"التعليم" تُتيح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيًا (تفاصيل)

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بيانل صحفيا تؤكد من خلاله على ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه في إطار اجراءات التصحيح الالكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا البيان التوضيحي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وتابع أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحي، عن كافة الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

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