الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تُتيح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيًا (تفاصيل)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان التى يؤدى الطلاب الامتحانات فيها، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ويمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة بمركز المعلومات للحصول على رقم الجلوس، من خلال الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023(الدور الأول)، لطلاب الشعبتين"العلمية والأدبية"، ويأتي الجدول كالآتي:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.
- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.
- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.
- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.
- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.
- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.
- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.
- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على جميع الطلاب، بضرورة تسليم بطاقات ارقام الجلوس الورقية من المدارس التابعين لها، وليس الاعتماد على حصولها إلكترونيا من الموقع.

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