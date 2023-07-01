متوفر| الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023 / 2024

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023 / 2024 يرتفع البحث عنه بسبب احتياج الطلاب إدخال الكود الخاص بهم عند متابعة الدروس المختلفة عبر منصات الوزارة بشكل مجاني أو بأسعار رمزية، أو التقديم لبعض الصفوف الدراسية أو ملئ استمارة الثانوية العامة في وقتها.

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023 / 2024 توفره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الدخول على بوابة مركز المعلومات والتي تحتاج الدخول عليها للحصول على الكود بشكل صحيح.

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023 / 2024

يجب على الطالب رابط خصصته وزارة التربية والتعليم https://office365.emis.gov.eg/

يجب على الطالب الاستعلام على الأكواد من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم لمعرفة الكود الخاص به.

يجب على الطالب ملئ البيانات والمحافظة التابع لها الطالب وتحديد إذا كان (ذكر - أنثى).

يجب على الطالب الضغط على كلمة استعلام ليظهر لك كود الطالب.

الجدير بالذكر أنه يجرى استخدام الكود في جميع ما تريده من التقديم وملئ استمارة الثانوية العامة أو متابعة الدروس لطلاب الثانوية العامة في هذا التوقيت أو تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية والإعدادية وغيرها.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 2023



يوم الأحد 2 يوليو : مادة الفيزياء.

يوم الخميس 6 يوليو : مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو: مادة الجيولوجيا.

يوم الخميس 13 يوليو : مادة الأحياء.



المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة



يوم الأحد 2 يوليو 2023 : مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 : مادة الاستاتيكا.

يوم الخميس 6 يوليو 2023 : مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023 : مادة التفاضل والتكامل.

يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : مادة الديناميكا.

يوم الخميس 13 يوليو 2023 : مادة الجبر والهندسة الفراغية.



المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي



يوم الأحد 2 يوليو 2023 : مادة التاريخ.

يوم الخميس 6 يوليو 2023 : مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023 : مادة علم النفس.

يوم الخميس 13 يوليو 2023 : مادة الفلسفة.

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