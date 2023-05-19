لطلاب الثانوية العامة.. استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، رابط استعلام كود الطالب بالرقم القومي 2023 ، وذلك لقيام طلاب الثانوية العامة 2023 بخطوة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 و تفعيل الحساب المدرسي الموحد.

استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن كود الطالب من خلال المدرسة التابع لها طالب الثانوية العامة 2023 بالرقم القومي، حيث أن الرقم التعريفي للطالب هو كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب، وتجده مدون على ايصال سداد رسوم الامتحان بالبريد المصري.

وبعد الحصول على كود الطالب بالرقم القومي 2023 تأتي خطوة تفعيل الحساب المدرسي الموحد عبر منصة أوفيس 365.

تفعيل الحساب المدرسي الموحد

يقوم طالب الثانوية العامة 2023 بالدخول على منصة أوفيس 365 https://office365.emis.gov.eg/ .

يجد نفسه امام اختياراين: حساب الطالب و حساب المعلم يختار الخيار الاول .

يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي المكون من 16 رقم مدون في شهادة الميلاد أو البطاقة، وإدخال كود الطالب.

ثم يضغط على “أنا لست برنامج روبوت”.

يقوم الطالب بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص به.

ثم يقوم بتسجيل البريد الإلكتروني بالمدرسة وكلمة المرور المرسلة مع طالب الثانوية العامة 2023.

يتم إعادة تسجيل كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص.

بعدها يتم إرسال كود التفعيل على البريد الإلكتروني، ثم يظهر للطالب الإيميل الموحد، وكلمة السر المستخدمة في تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا ثم امتحان مادة التربية الوطنية من الساعة 11:00 ص وحتى الساعة 12:30م.

يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023

2023 يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الاقتصاد من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 10:30 صباحا ثم امتحان مادة الإحصاء من الساعة 11:00 ص وحتى الساعة 12:30م.

يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساء.

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 11:00 صباحًا.

يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساء، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساء.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساء، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة التاريخ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساء.

يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الاستاتيكا" من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.

يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة الاجنبية الأولى من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساء.

يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساء، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساء، و يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "التفاضل والتكامل" من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.

يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الديناميكا" من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.

يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الاحياء من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساء، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 مساء، و يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الجبر والهندسة الفراغية" من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.