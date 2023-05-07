موقع وزارة التربية والتعليم.. تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023

مع اقتراب الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، يبدأ الطلاب في البحث عن امتحانات السنوات السابقة ونماذج امتحانات الثانوية العامة التي يتيحها موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الثانوية بالصف الثالث الثانوي 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم.. نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية كما يلي:

نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 .. اللغة العربية

نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023.. استاتيكا

نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023.. استاتيكا باللغة الإنجليزية

نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023.. استاتيكا باللغة الفرنسية

جبر وهندسة فراغية

جبر وهندسة فراغية باللغة الإنجليزية

جبر وهندسة فراغية باللغة الفرنسية

ديناميكا

ديناميكا باللغة الإنجليزية

ديناميكا باللغة الفرنسية

نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023.. اللغة الألمانية- لغة أولى

نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023..اللغة الإنجليزية- لغة أولى

نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023.. تفاضل وتكامل

تفاضل وتكامل باللغة الإنجليزية

تفاضل وتكامل باللغة الفرنسية

نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

النماذج الاسترشادية 2023.. اللغة الفرنسية - لغة أولى

النماذج الاسترشادية 2023.. اللغة الإسبانية - لغة ثانية

اللغة الألمانية - لغة ثانية

اللغة الإنجليزية - لغة ثانية

اللغة الإيطالية - لغة ثانية

اللغة الصينية - لغة ثانية

اللغة الفرنسية - لغة ثانية

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة ..التاريخ

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة ..الجغرافيا

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة ..الفلسفة

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة ..علم النفس والاجتماع

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة ..الأحياء

الأحياء باللغة الإنجليزية

الأحياء باللغة الفرنسية

الفيزياء

الفيزياء باللغة الإنجليزية

الفيزياء باللغة الفرنسية

جيولوجيا

جيولوجيا باللغة الإنجليزية

جيولوجيا باللغة الفرنسية

الكيمياء

الكيمياء باللغة الإنجليزية

الكيمياء باللغة الفرنسية

ويمكن الحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية علوم ورياضة والأدبية بكافة اللغات عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــا.

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023

وفقًا لخريطة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 يتبقى 36 يومًا على بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث يبدأ جدول نهاية العام يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023.