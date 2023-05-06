يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال موقع البحث جوجل عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023.

ويرصد "الدستور" طريقة توزيع درجات الثانوية العامة 2023، في سياق السطور التالية.

المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات لكل من القسمين العلمي والأدبي، درجات المواد المشتركة مجموعها 170 درجة، أما كل شعبة على حدة فمجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

ويكون تقسيم درجات الثانوية العامة 2023

اللغة العربية

الدرجة الكلية 80 درجة

ودرجة النجاح من 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة الكلية 40 درجة

ودرجة النجاح من 20 درجة

الكيمياء

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الفيزياء

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الجيولوجيا

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

التفاضل والتكامل

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

استاتيكا

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

ديناميكا

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات البحتة

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات التطبيقية

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة.

التاريخ

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الجغرافيا

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

الفلسفة والمنطق

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة.

درجات الثانوية العامة 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية

الدرجة الكلية 25 درجة

ودرجة النجاح من 12.5 درجة

التربية الوطنية

الدرجة الكلية 25 درجة

ودرجة النجاح من 12.5 درجة

الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة.