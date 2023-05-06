السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال موقع البحث جوجل عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023.

ويرصد "الدستور" طريقة توزيع درجات الثانوية العامة 2023، في سياق السطور التالية.

المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات لكل من القسمين العلمي والأدبي، درجات المواد المشتركة مجموعها 170 درجة، أما كل شعبة على حدة فمجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

ويكون تقسيم درجات الثانوية العامة 2023

اللغة العربية 

الدرجة الكلية 80 درجة 

ودرجة النجاح من 40 درجة

 

اللغة الأجنبية الأولى

الدرجة الكلية 50 درجة 

ودرجة النجاح من 25 درجة

 

اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة الكلية 40 درجة 

ودرجة النجاح من 20 درجة

 

الكيمياء 

الدرجة الكلية 60 درجة 

ودرجة النجاح من 30 درجة

 

الفيزياء 

الدرجة الكلية 60 درجة 

ودرجة النجاح من 30 درجة

 

الجيولوجيا 

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

 

الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

 

الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

 

التفاضل والتكامل

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة

 

استاتيكا

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من   15 درجة

 

ديناميكا

الدرجة الكلية 30 درجة

ودرجة النجاح من 15 درجة 

 

الرياضيات البحتة

الدرجة الكلية  60 درجة 

ودرجة النجاح من 15 درجة

 

الرياضيات التطبيقية

الدرجة الكلية 60 درجة 

ودرجة النجاح من 15 درجة.

 

التاريخ 

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

 

الجغرافيا

الدرجة الكلية  60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

 

الفلسفة والمنطق

  الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة

 

علم النفس والاجتماع 

الدرجة الكلية 60 درجة

ودرجة النجاح من 30 درجة.

تفاصيل نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعدها الرسمي

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. وموعد إعلانها

درجات الثانوية العامة 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع 

التربية الدينية 

الدرجة الكلية 25 درجة

ودرجة النجاح من 12.5 درجة

 

التربية الوطنية 

الدرجة الكلية 25 درجة

ودرجة النجاح من  12.5 درجة

 

الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة.

 

 

التربية الوطنية الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الجبر والهندسة الفراغية الرياضيات التطبيقية الرياضيات التطبيقي الطلاب والطالبات

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