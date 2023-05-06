توزيع درجات الثانوية العامة 2023
يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال موقع البحث جوجل عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023.
ويرصد "الدستور" طريقة توزيع درجات الثانوية العامة 2023، في سياق السطور التالية.
المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات لكل من القسمين العلمي والأدبي، درجات المواد المشتركة مجموعها 170 درجة، أما كل شعبة على حدة فمجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.
توزيع درجات الثانوية العامة 2023
ويكون تقسيم درجات الثانوية العامة 2023
اللغة العربية
الدرجة الكلية 80 درجة
ودرجة النجاح من 40 درجة
اللغة الأجنبية الأولى
الدرجة الكلية 50 درجة
ودرجة النجاح من 25 درجة
اللغة الأجنبية الثانية
الدرجة الكلية 40 درجة
ودرجة النجاح من 20 درجة
الكيمياء
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
الفيزياء
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
الجيولوجيا
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
الأحياء
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
الجبر والهندسة الفراغية
30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة
التفاضل والتكامل
الدرجة الكلية 30 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة
استاتيكا
الدرجة الكلية 30 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة
ديناميكا
الدرجة الكلية 30 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة
الرياضيات البحتة
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة
الرياضيات التطبيقية
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 15 درجة.
التاريخ
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
الجغرافيا
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
الفلسفة والمنطق
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
علم النفس والاجتماع
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة.
درجات الثانوية العامة 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع
التربية الدينية
الدرجة الكلية 25 درجة
ودرجة النجاح من 12.5 درجة
التربية الوطنية
الدرجة الكلية 25 درجة
ودرجة النجاح من 12.5 درجة
الاقتصاد والإحصاء
الدرجة الكلية 50 درجة
ودرجة النجاح من 25 درجة.