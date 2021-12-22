رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022
تصدر رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي قائمة محركات البحث لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 لطلاب الشهادة الاعدادية والصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022.
رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي
وطالبت وزارة التربية والتعليم بكافة طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية والثانوية بالتوجه إلى الموقع الخاص بالتسجيل لنصف العام الدراسي التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم من خلال كود الطالب.
ويمكنكم تسجيل البيانات من خلال عدة خطوات عبر الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية ويمكن ذلك من خلال ما سنبينه لكم خلال السطور التالية.
خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي
- الخطوة الأولى: الطالب او ولي الأمر بالقيام بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
- الخطوة الثانية: الضغط على قسم خدمة الاستعلام عن كود الطالب من واجهة المنصة.
- الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب في المربع المخصص لذلك.
- الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة الاستعلام .
- الخطوة الأخيرة سيتم فتح تبويب جديد يظهر فية كافة بيانات الطالب والكود الخاص به.
كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022
سنوضح لكم بشكل مفصل كيفية كتابة استمارة الشهادة الإعدادية 2022 عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وهي على النحو التالي:
- أولا: يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالتسجيل الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنا.
- ثانيا: قم بعد ذلك بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
- ثالثا قم بإدخال كافة البيانات الخاص بالطالب والمراد تدوينها في استمارة التسجيل ويجب أن يكون بطريقة صحيحة.
- رابعا يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على أيقونة أنا لست روبوت، وذلك لكي يتمكن من القيام بتسجيل البيانات بشكل كامل والتأكد من كونها صحيحة وغير ناقصة.
- وأخيرا ارسال صورة شخصية خاصة بالطالب لكي توضع في ملفه الخاص.
- وعند إتمام عملية التسجيل يمكنه طباعة الاستمارة.