الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رابط مباشر.. معرفة كود الطالب بالرقم القومي فقط.. الحساب المدرسي الموحد 2022

معرفة كود الطالب
معرفة كود الطالب بالرقم القومي

معرفة كود الطالب بالرقم القومي فقط 2022 يبحث عنها الكثير من جميع طلاب مدارس المحافظات، يبحث عنه عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم من أجل التأكد من اكتمال جميع العمليات اللازمة لإجراء الامتحانات، وذلك مع اقتراب بدء الامتحانات.

معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2022

يأتي من أبرز شروط تأكيد الامتحانات إنشاء حساب بريد إلكتروني بشكل صحيح وباسم الطالب أو الطالبة،على الرابط الرسمي للحساب المدرسي الموحد.

وتحرص “الدستور” على نشر جميع ما يهم القارئ، والخدمات الأساسية التي يجب على الطالب أو الطالبة اتباعها.

الاستعلام كود الطالب بالرقم القومي 2022

باتباع الخطوات التالية يكون الطالب قد وصل إلى ما يحتاجه، الأمر الذي يستوجب استخدام الرقم القومي للطالب/ة من خلال اللينك الرسمي لوزارة التعليم، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية.

  • أولا: ضرورة الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم مع العلم أن بسبب الضغط على الموقع قد تواجه صعوبة في تحميله، وتستطيع عزيزي الطالب أن تحاول في وقت لاحق.
  • ثالثا: الذهاب إلى خدمة الاستعلام عن كود الطالب أو الطالبة.
  • رابعا: كتابة وضع الرقم القومي للطالب، قم بكتابته في المكان المحدد.
  • خامسا: والمرحلة الأخيرة ضرورة الضغط بعد ذلك على كلمة استعلام حتى يمكن للطالب/ة معرفة الكود الذي يجب أن يكون معه، الحساب الموحد https://office365.emis.gov.eg

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وائل لطفي

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