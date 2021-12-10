الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022

رابط تسجيل استمارة
رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات الطلاب في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات وموعد إجراء امتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب الثانوي العامة تسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات عقب دفع الرسوم التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر الموقع الذي خصصته الوزارة لتسجيل بيانات استمارة الامتحانات وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة المرحلة الدراسية الراغب في تسجيل استمارة امتحاناتها ( الإعدادية، الثانوية)
  • كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد، ...)
  • كتابة بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية
  • تحديد الشعبية في استمارة الثانوية العامة
  • تحميل الأوراق المطلوبة للتسجيل
  • الضغط على زر الحفظ
  • طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها

موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إجراء امتحانات الطلاب في جميع الصفوف التعليمية من خلال الخريطة الزمنية التي وضعتها قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2021_2022 وذلك لاستمرار الدراسية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بإتباع الإجراءات الاحترازية للتعايش مع الفيروس وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية حيث تم تحديد الفترة من 15 يناير إلى 2 فبراير لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يعقبها إجازة نصف العام الدراسي والتي تبدأ في 5 فبراير 2022

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رابط تسجيل بيانات الطلاب في استمارة الامتحانات

 

قيمة رسوم استمارة الامتحانات 2022

يستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم عبر رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022 لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب دفع الرسوم التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي 100 جنيه تشمل رسوم استخراج شهادة النجاح في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي (الشهادة الابتدائية) و رسوم الطباعة والتسجيل و دمغات تعليمية وغيرها من الرسوم.

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رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022 رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحان تسجيل استمارة التقدم للامتحان استمارة التقدم للامتحان موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول الفصل الدراسي الأول الشهادة الاعدادية طلاب الثانوي العامة وزارة التربية والتعليم

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