الجمعة 10 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: القبض على أحد الجناة في واقعة خطف تركيين شمال دارفور

السودان
السودان

حررت استخبارات قوات الدعم السريع، تركيين اثنين كانا قد اختطفا من قبل مجهولين في ولاية شمال دارفور (غرب السودان).

وذكرت قوات الدعم السريع - في تصريح اليوم الجمعة - أن استخبارات قوات الدعم السريع حررت التركيين من قبضة الخاطفين بمنطقة "كبكابية" في ولاية شمال دارفور، وتم القبض على أحد الجناة.

وأكد الرائد بقوات الدعم السريع معلا عبد الله، أن التركيين بصحة جيدة، وسيتم ترحيلهما إلى مدينة الفاشر اليوم.

وكانت أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير أنّ المدنيين في جنوب السودان عانوا منذ مطلع العام من "أعمال عنف تفوق الوصف" خلال اشتباكات مسلّحة دارت بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، محذّرة من أنّ هذه الفظائع قد ترقى إلى "جرائم حرب".

وقالت المنظّمة الحقوقية غير الحكومية إنّه استنادًا إلى المعلومات التي جمعتها فقد تعرّض مدنيّون بشكل عشوائي للقتل والتشويه في حين دُمّرت قرى بأسرها بين يونيو أكتوبر مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية (جنوب غرب).

وأوضحت أمنستي أنّ اشتباكات عرقية اندلعت على وجه الخصوص حول بلدة تمبورا وأجّجها سياسيون محليّون شجّعوا الشباب على حمل السلاح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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