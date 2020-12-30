أفضل عبارات التهاني بمناسبة رأس السنة 2021





لم يكن عام 2020 عاما عاديا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي فرض على جميع المواطنين بمختلف بلدان العالم التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى لذلك يتبادلون عبارات تهاني رأس السنة 2021 عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعل أبرزها :-





في نهاية عام وبداية آخر .. أتمنى زوال كافة الأحزان التي عشناها سابقا لتستمتع بأيام العام الجديد وما تحمله لنا من أمنيات جديدة





مع بداية عاما جديدا .. أتمنى أن يجمعنا الله بأمانينا التي لم تحقق في العام الماضي









لكل أصدقائي الأعزاء في آخر ساعات في عام 2020.. أتمنى الحب والسعادة للجميع





أرجو من الله مع بداية العام الجديد أن يعيد إلينا السعادة التي تمتعنا بها في الماضي





أفضل رسائل تهنئة بين الأصدقاء للاحتفال برأس السنة





تبادل الأصدقاء في بداية كل عام مجموعة مع رسائل تهاني راس السنة 2021 لعل أفضلها:-





صديقتي العزيزة كنتي سندا لي خلال العام الماضي وأتمنى أن تظلي معي في عامي الجديد





صديقي الغالي .. كل عام وأنت بخير وأتمنى لك دوام السعادة والصحة في صحبة من تحب





أصدقائي الأعزاء أتمنى أن يحفظ الله لكم من يرغب في البقاء معكم في عامكم الجديد من الصحبة الصالحة





رسائل نصية للمتزوجين في العام الجديد





يبحث المتزوجين عن أفضل عبارات التهاني بمناسبة رأس السنة 2021 ليتبادلونها مع شريك حياتهم لعل أبرزها :-





زوجي الحبيب في نهاية عام وبداية آخر أتمنى أن يرزقك الله من رزقه الحلال





زوجتي الغالية اتمنى لكي دوام الصحة والعافية في بداية العام الجديد





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