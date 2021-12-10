الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب في مشاجرة بالجيزة.. والأمن يحدد الجناة

مشاجرة
مشاجرة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من تحرياتهم في اعتداء عدد من الأشخاص على شاب بالأسلحة البيضاء وسحله بأحد الشوارع بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهم.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد اعتداء عددا من الأشخاص على شاب بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وكدمات.

وبالتحري تبين لرجال المباحث أنه خلال جلوس المجني عليه بصحبة اثنين من أصدقائه في الشارع، فوجئ باعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بالأسلحة البيضاء وسحله بالشارع، بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن إصابته بجروح متعددة بأنحاء جسده.

تم تحديد هوية المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال المصاب وشهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث الجيزة تحريات اعتداء الأسلحة البيضاء بولاق الدكرور

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