ما هو كود الطالب أولى ثانوى وطريقة استخراجه بالرقم القومى؟

كود الطالب أولى ثانوي.. من أكثر العبارات البحثية في «جوجل» ويتساءل عنه طلاب وطالبات الصف الأولي الثانوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حي تطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الطلاب المقبلين على الدراسة الثانوية والحاصلين على الشهادة الإعدادية كتابة عدد مكون من مجموعة من الأرقام.

و يتصدر كود الطالب أولى ثانوي، مؤشرات البحث المختلفة لأهميته بالنسبة للطلاب الجدد، فلابد للطالب معرفة ما هو كود الطالب أولى ثانوي وكيفية استخراجه بالرقم القومي لأهميته القصوى في المرحلة المقبلة.

ما هو كود الطالب أولى ثانوي

تنشر «الدستور» تفاصيل كل ما يتعلّق بـ كود الطالب أولى ثانوي لجميع الطلاب، وذلك ضمن سلسلتها الخدمية المستمرة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، إذ تطالبه الوزارة بكتابة الطالب له والاحتفاظ به وعدم إخطار أي شخص به، نظرًا لارتباطه بالعديد من الأمور المتعلقة بالدراسة والامتحانات.

هو رقم يستخدمه الطالب في التسجيل على البوابة الإلكترونية للوزارة وتتجلى أهميته في الآتي:

الدخول على موقع التنسيق والتقديم في المدارس الثانوية.

معرفة نتيجة تنسيقه والمدرسة التي تم قبوله فيها.

تسجيل استمارة دخول الامتحان.

يحصل عليه الطالب من موقع وزارة التربية والتعليم.

طريقة استخراج كود الطالب أولى ثانوي بالرقم القومي

وفيما يخص طريقة استخراج كود الطالب بالرقم القومي فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على الطلاب التوجه إلى الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة المقيد بها والحصول عليه ثم اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على هذا الرابط هنـــــــــــا.

الضغط على أيقونة حساب الطالب.

ادخال الرقم القومي للطالب.

ادخال كود الطالب.

اضغط على Student code services.

اتباع باقي الخطوات المطلوبة.

وعلى الطالب الاحتفاظ بـ كود الطالب وعدم نسيانه، حيث أنه سيستخدمه في باقي السنوات المقبلة، وعدم إعطاؤه لأحد، وهو ما شددت عليه الوزارة.