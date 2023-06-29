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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد شغل أذهان أولياء الأمور معرفة خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، حيث أعلن الأزهر الشريف في مصر، فتح باب التقديم الإلكترونى في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي في جميع المعاهد الأزهرية، بدء من يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023. 

وأوضح الأزهر الشريف، عن فتح باب القبول إلكترونيا في كل من مرحلة رياض الأطفال ولطلاب الصف الأول الابتدائي في المعاهد الابتدائية الأزهرية بجميع أنواعها «المعاهد العادية - النموذجية - المعاهد  الخاصة»، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وموعد التقديم

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.. الأوراق وسن القبول

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 أزهر 

يتاح للأهالي القيام بجميع إجراءات وخطوات التقديم إلى الصف الأول الابتدائي الأزهري في عام 2023 من خلال الرابط الرسمي ببوابة الأزهر التقديم الإلكتروني، وذلك يكون عبر اتباع خطوات التقديم وهي كالآتي:

  1. الدخول لموقع بوابة الأزهر التقديم الإلكتروني: يتاح الدخول إلى الموقع بالنقر (من هنا).
  2. ثم قم بإنشاء حساب جديد: يجب على كافة الأهالي إنشاء حساب جديد بالموقع بإدخال البيانات الشخصية اللازمة، وذلك مثل الاسم ورقم الهوية وأيضا رقم الجوال والبريد الإلكتروني، وذلك يكون من أجل ضمان نجاح جميع خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023 .
  3. قم بتعبئة البيانات الشخصية للتلميذ: يجب على الأهالي تعبئة بيانات الطالب المتقدم، مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان والديانة والمستوى التعليمي السابق وغيرها من المعلومات.
  4. قم بتحميل الوثائق المطلوبة: ويجب على الأهالي تحميل جميع الوثائق المطلوبة، مثل شهادة الميلاد ومثل صحيفة التحصيل الدراسي وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الزواج (أي إذا كان الوالدين متزوجين).
  5. قم باختيار المدرسة: يجب على كافة الأهالي اختيار المدرسة التي يرغبون في تسجيل الطالب فيها.
  6. وتأكيد البيانات والتقديم: عقب التأكد من صحة البيانات المدخلة وكذلك تحميل الوثائق المطلوبة واختيار المدرسة، يتاح للأهالي تأكيد البيانات والتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري.

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

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وبعد إتمام عملية التقديم، سوف يتم إعلام الأهالي بميعاد الاختبار الديني الذي سيجب على الطالب الحضور إليه، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة القبول في وقت لاحق.

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