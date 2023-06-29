شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري 2023-2024

يتساءل أولياء الأمور عن شروط التقديم في الصف الأول الإبتدائي الأزهر الشريف 2023، في مختلف المحافظات للأطفال البالغين سن الالتحاق بالتعليم الأساسي بعد أن حدد قطاع المعاهد الأزهرية قواعد القبول في التعليم الأزهري للعام الدراسي الجديد 2023 -2024، موضحا شروط قبول الأطفال في رياض الأطفال الأزهري 2023 والصف الأول الابتدائي، وكذلك الأوراق المطلوبة عند التقديم.

شروط التقديم في المعاهد الأزهرية رياض الأطفال والتعليم الابتدائي بالتعليم الأزهري 2023-2024

في السطور الأتية كل ما يريد الأهالي والطلاب معرفته عن طريقة التقديم والشروط اللازم تحقيقها:

ألا يقل سن الطفل المتقدم في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن 4 سنوات. ألا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات. يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2023. في حالة وجود أماكن شاغرة في المعاهد الأزهرية يجوز النزول بالسن 6 أشهر. يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10%. لا يجوز تقديم أوراق الطلبة في أكثر من معهد في وقت واحد. يكتب ولي أمر الطالب إقرارا يفيد بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور النتيجة الرسمية. تحديد الحد الأقصى لسن القبول بالصف الأول الابتدائي ب (9) سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال الأزهري والالتحاق بالتعليم الأزهري

كشف طبي معتمد من التأمين الصحي الولد أو البنت من الأمراض المعدية.

أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر.

الأوراق المطلوبة بعد قبول الطفل في التعليم الأزهري 2023 -2024

يجب أن يحتوي ملف التقديم في التعليم الأزهري عند قبول الطفل و إعلان نتيجة التنسيق على التالي:

عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6.

تقديم طلب التحاق مدموغ.

وفي حالة عدم استكمال ملف الطالب خلال أسبوعين من قبوله يعتبره قيده لاغيا.

طريقة التقديم في تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023- 2024 وقواعد التنسيق في التعليم الأزهري الصف الأول الابتدائي

وفتح «الأزهر» باب القبول بالمعاهد الأزهرية إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها «العادية- النموذجية- الخاصة»، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بداية من الأحد الموافق 25 يونيو 2023 ويمكن الدخول على رابط التقديم من هنـــــــــا.