خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وموعد التقديم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهر 2023 -2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

أتاحت مؤسسة الأزهر الشريف التقديم الإلكترونى للصف الأول الإبتدائى ومرحلة رياض الأطفال من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

- اختيار التقديم لـ الصف الأول الابتدائي بالأزهر 2023.

- كتابة البيانات المطلوبة عن الطالب المتقدم للالتحاق بالصف الأول الأزهرى .

- يجب ملئ طلب التقديم.

- طباعة طلب التقديم لتقديم ضمن الأوراق المطلوبة للمدرسة او المعهد المتقدم له الطالب يدويا من خلال ولى امر التلميذ .

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

تعرف على المستندات المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية منشور توضح من خلاله الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائى الأزهرى وهى كالتالى :

- 6 صور شخصية للطفل المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة لـ بطاقة الطفل الصحية والأصل للاطلاع.

- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة لـ بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

- أصل شهادة ميلاد الطفل.