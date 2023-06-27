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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وموعد التقديم

الأول الابتدائي الأزهري
الأول الابتدائي الأزهري

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024  وموعد التقديم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

 

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهر 2023 -2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

 

أتاحت مؤسسة الأزهر الشريف التقديم الإلكترونى للصف الأول الإبتدائى ومرحلة رياض الأطفال  من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.azhar.eg/splash.html

- اختيار التقديم لـ الصف الأول الابتدائي بالأزهر 2023.

- كتابة البيانات المطلوبة عن الطالب المتقدم للالتحاق بالصف الأول الأزهرى .

- يجب ملئ طلب التقديم.

- طباعة طلب التقديم لتقديم ضمن الأوراق المطلوبة للمدرسة او المعهد المتقدم له الطالب يدويا من خلال ولى امر التلميذ .

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.. الأوراق وسن القبول

التقديم للأزهر.. تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

 

تعرف على المستندات المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

 

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية منشور توضح من خلاله الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائى الأزهرى وهى كالتالى :

- 6 صور شخصية للطفل المتقدم بخلفية بيضاء.

 

- صورة لـ بطاقة الطفل الصحية والأصل للاطلاع.

 

- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

 

- صورة لـ بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

 

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

 

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

 

- أصل شهادة ميلاد الطفل.

 

 

 

 

بوابة الازهر الالكترونية رابط بوابة الأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري التقديم الإلكترونى للصف الأول الإبتدائى

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