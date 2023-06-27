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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.. الأوراق وسن القبول

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

زاد البحث عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عقب تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات الالتحاق بالمعاهد الأزهرية بأنواعها المختلفة ( عام، نموذجي، خاص) عربي ولغات في العام الدراسي المقبل 2023/2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تحكم التقديمات.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

بدأت بالفعل الموقع الإلكتروني الخاص بالأزهر الشريف بوابة الأزهر الشريف استقبال طلبات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 _ 2024  ومرحلة رياض الأطفال يوم الأحد الماضي الموافق 25 يونيو الجاري وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة خدمات الطلاب الجدد.

تحديد خدمة الالتحاق بالمعاهد الأزهرية عام 2023/2024.

إدخال كافة بيانات الطالب ( الاسم رباعي،  الرقم القومي ، تاريخ الميلاد ، ..).

تحديد نوع التعليم الأزهري الراغب في إلحاق الطالب به.

تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم.

تسجيل وسيلة اتصال ( رقم الهاتف المحمول ، البريد الالكتروني).

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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التعليم العالى: إتاحة التقديم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية لـ15 سبتمبر

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المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

حدد قطاع المعاهد الأزهرية المستندات التي يجب على ولي الأمر تقديمها في طلب إلحاق ابنه في التعليم الأزهري بأنواعه المختلفة (عام، نموذجي، خاص) عربي ولغات في العام الدراسي المقبل 2023/2024 في كافة محافظات الجمهورية وهي كما يلي:-

عدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب المتقدم رباعي.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

صورة من بطاقة ولي أمر الطالب سارية.

تقرير طبي من التأمين الصحي موضح به الحالة الصحية للطالب وتثبت خلوه من الأمراض المعدية.

صورة البطاقة الصحية الطالب المتقدم.

صورة من إيصال المرافق ( كهرباء ، مياه ، تليفون ،...) للعقار محل سكن الطالب.

الدمغات التعليمية والصحية الأزمة من مكتب البريد.


ويتطلب القبول اجتياز الطالب اختبار القبول الذي تجريه المعاهد الأزهرية للطلاب الجدد وتحديد مستواهم التعليمي ومدى استيعابهم للمناهج التعليمية الأزهرية وفهم لتدريس المواد الشرعية.

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سن القبول في التعليم الأزهري 2023/2024

يجب على الطالب المتقدم للالتحاق بالتعليم الأزهري توافر شرط السن المحدد من قبل المعاهد الأزهرية سواء في الصف الأول أو في مرحلة رياض الأطفال وهى كما يلي:-

أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال من 4_6 سنوات.

أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة أولى ابتدائي من 6_9 سنوات.

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لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023

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