التعليم العالي: فتح باب التقديم لقيد العائدين من الخارج بالجامعات الخاصة 11 يوليو

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض وزير التعليم العالي، إجراءات استكمالً قبول الطلاب المصريين الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المُحولين لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية وغيرها من التخصصات الأخرى.

وتناول الاجتماع تحديد مسارات الطلاب الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المحولين للجامعات الخاصة والأهلية، والبالغ عددهم ما يزيد عن 10 آلاف طالب من إجمالي عدد الطلاب المحولين حتى الآن والبالغ عددهم 14338 طالبًا وطالبة من كافة التخصصات.

وانتهى الاجتماع إلى فتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في جميع التخصصات، والمُستنفذين للرغبات عن طريق التقديم المباشر للجامعات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 11 يوليو، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24 أغسطس المقبل، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى، مع التأكيد على اقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى فقط، حيث يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى، وكذلك التأكيد على سرعة تسجيل الجامعات للطلاب الجُدد المُتقدمين إليها على النظام المركزي.

وأكد الاجتماع أن الأوراق الثبوتية تشمل: (أوراق إدارية – أوراق علمية)، وهي كالآتي:

أولًا: الأوراق الإدارية:

شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

إثبات القيد الدراسي بالجامعة المُحول منها الطالب.

إثبات الإقامة بأي طريقة من طرق الإثبات.

ثانيًا: الأوراق العلمية:

المحتوى العلمي للمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة.

بيان درجات بالمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة.