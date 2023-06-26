ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي: فتح باب التقديم لقيد العائدين من الخارج بالجامعات الخاصة 11 يوليو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض وزير التعليم العالي، إجراءات استكمالً قبول الطلاب المصريين الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المُحولين لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية وغيرها من التخصصات الأخرى.

وتناول الاجتماع تحديد مسارات الطلاب الدارسين بكليات الطب بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية المحولين للجامعات الخاصة والأهلية، والبالغ عددهم ما يزيد عن 10 آلاف طالب من إجمالي عدد الطلاب المحولين حتى الآن والبالغ عددهم 14338 طالبًا وطالبة من كافة التخصصات.

وانتهى الاجتماع إلى فتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في جميع التخصصات، والمُستنفذين للرغبات عن طريق التقديم المباشر للجامعات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 11 يوليو، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24 أغسطس المقبل، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى، مع التأكيد على اقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى فقط، حيث يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى، وكذلك التأكيد على سرعة تسجيل الجامعات للطلاب الجُدد المُتقدمين إليها على النظام المركزي.

وأكد الاجتماع أن الأوراق الثبوتية تشمل: (أوراق إدارية – أوراق علمية)، وهي كالآتي:

أولًا: الأوراق الإدارية:

شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

إثبات القيد الدراسي بالجامعة المُحول منها الطالب.

إثبات الإقامة بأي طريقة من طرق الإثبات.

ثانيًا: الأوراق العلمية:

المحتوى العلمي للمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة.

 بيان درجات بالمواد التي درسها الطالب في السنوات السابقة.

استكمال الدراسة الاوكران الإدارية الجديدة الاوكرانية التعليم العالي والبحث العلمي التعلي التخصصات البحث العلمي الجامعات الأهلية والخاصة الجامعات الروسية

الأكثر قراءة

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

أغرته مقاطع ساخنة.. كيف أخفى طالب كفر الشيخ فضيحته بانتهاك جسد جاره؟

ردده 3 مرات.. دعاء يوم عرفة مكتوب.. أدعية يوم عرفة مستجابة

استمرار حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 15 يومًا

انهيار عقار ميامي.. توجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟