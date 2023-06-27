وزير التعليم يُهنئ الطلاب والعاملين بالقطاع بحلول عيد الأضحى المبارك

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لجموع العاملين بالوزارة والمعلمين وزملائه وأبنائه الطلاب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف حجازي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والتقدم والازدهار.

وشارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي، في مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة.

حضر الحفل كل من السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور تاج رام مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والدكتور علي مختار مدير مؤسسة "جذور" للتنمية، والدكتورة منال عيد مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدات، وممثل الصندوق بالإنابة، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي، ذلك المسرح الشعبي الذي يهدف لتحقيق التواصل مع الجمهور، وتحويل العلاقة بين الممثل والمتلقي من علاقة تأثير وتأثر إلى علاقة إبداعية تفاعلية بين الطرفين.