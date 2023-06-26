التقديم للأزهر.. تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

بدأ التقديم للأزهر وتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، يوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 لكل من المعاهد العادية والنموذجية، المعاهد الخاص بمصروفات.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

السن: يجب يتراوح عمر الطالب او الطالبة الراغب ولي أمره في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ما بين 6 سنوات إلى 9 سنوات، وهناك إمكانية لقبول الطلاب بمعدل عمري أقل من 6 سنوات بحد أقصى يقدر بحوالي 6 أشهر، وذلك في حالة وجود أماكن متوافرة في المعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، وهذا الشرط استثنائي.

المربع السكني: ويشترط أن يكون عنوان إقامة الطالب او الطالبة الراغب ولي أمره في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 المتواجد بشهادة الميلاد قريب من المربع السكني الخاص بالمعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، فهذا الشروط أساسي لقبول الطلب أو رفضه من الأساس.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ويستقبل موقع الأزهر الشريف بوابة الأزهر الإلكترونية التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 من هنا. https://azhar.gov.eg

وحتى الآن يم يحدد الازهر الشريف موعد انتهاء تقديم المعاهد الأزهرية النموذجية عبر بوابة الأزهر الشريف.

خطوات تقديم الصف الأول الأزهري 2023

على ولي الأمر خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2023 ، التوجه إلى المعهد لاستيفاء ملف ابنه/ ابنته، وإجراء المقابلة الشخصية، على أن يتضمن الملف ما يلي:

1- أصل شهادة ميلاد "الرقم القومي"، ولا يُعتد بصورة الشهادة نهائيًا.

2- صورة من البطاقة الصحية للطفل والتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

3- على كل منطقة أزهرية متابعة الإدارات التعليمية التابعة لها بشأن تطبيق القواعد سالفة الذكر بكل دقة.

4- على كل معهد أن يلتزم بإعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني الخاصة به في مكان بارز؛ حتى يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليها، وأي تغيير في النتيجة، أو تغيير في الترتيب الوارد من لجنة التنسيق الإلكترونية، يترتب عليه إحالة القائم بالتغيير للمساءلة التأديبية فورًا.

5- تُعلَن نتيجة التنسيق النهائي بعد استيفاء ملفات المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه، بعد استبعاد من لم يتقدموا خلال "15" يومًا من إعلان نتيجة التنسيق؛ حيث يتم استبعادهم من التنسيق، ويُعد هذا بمثابة تنازل رسمي عن حق ولي الأمر في التحاق ابنه/ ابنته بالأزهر الشريف؛ لعدم التزامه بالضوابط، ويصعد البديل له بعد عرض الحالات على لجنة التنسيق الإلكتروني، وفي ضوء ما يرد للمناطق من تعليمات بهذا الشأن.

6- يُلغى قيد الطفل أو التلميذ حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.