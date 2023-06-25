رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023/2024.. تفاصيل

فعل قطاع المعاهد الأزهرية رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 للتقديم في المعاهد ( العادية، النموذجية، الخاصة) للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك عقب إعلان الأزهر الشريف عن قبول دفعة جديدة بمرحلة KG1 حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني دون تدخل بشري حيث يتم التفضيل وفقا لتوافر الشروط في الطفل المتقدم.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023/2024

يمكن لأولياء أمور الأطفال من عمر 4 - 6 سنوات التقديم لأبنائهم في المعاهد الأزهرية بأنواعها المختلفة ( العادية، النموذجية، الخاصة) من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطفل المتقدم وولى أمره ومحل سكنه وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التقديم للطلاب الجدد من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجدد.

تحديد نوع التعليم الراغب فيه (عادي، نموذجي، خاص).

كتابة بيانات الطالب بالتفصيل.

تسجيل بيانات ولي الأمر.

تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم.

إدخال وسيلة اتصال (رقم هاتف محمول، بريد إلكتروني).

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

أخر موعد للتقديم في مرحلة رياض الأطفال بالأزهر 2024/2023

بدء التقديم في التعليم الأزهري لطلاب مرحلتي الصف الأول الابتدائي وkg1 من صباح اليوم السبت الموافق 25 يونيو 2023 ولمدة شهر كامل حتى يوم 25 يوليو 2023 حيث تم تفعيل الرابط بالفعل ويمكن التقديم وفقا للشروط المعلنة حيث يكون الحد الأدنى للقبول في مرحلة kg1 من 4 سنوات إلى 5 سنوات و11 شهرا و 29 يوما.

فيما يكون الحد الأدنى للقبول في مرحلة الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات إلى 9 سنوات وفي حالة وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في محافظة الإقامة يجوز النزول بسن التقديم 6 شهور.

المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالأزهر 2023/2024

عدد 6 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر والأصل للاطلاع عليها.

فاتورة المرافق ( كهرباء، المياه، التليفون الأرضي).

إيصال دفع الدمغات الصحية والتعليمية من البريد.

أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

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