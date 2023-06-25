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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

امتحانات الثانوية تعكر فرحة أولياء الأمور بالعيد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تحدث عدد من أولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة أثناء انتظارهم لأبنائهم خارج مجمع مدارس جمال عبدالناصر بالدقي، عن الأجواء داخل المنازل في ظل وجود أحد أفراد الأسرة ضمن طلاب الثانوية العامة وما يترتب عليه من توتر وقلق مستمر. 

وقالت إحدى أولياء الأمور إنه لأول مرة يقترب عيد الأضحى المبارك ونحن لا نستعد له ولا نشعر بأي جديد، لأن جميع أفراد الأسرة يتضامنون مع نجلهم ويحرصون على عدم إزعاجه خلال فترة العيد.

من جانبها، قالت أخرى إنهم كانوا يستغلون عطلة العيد كل عام في السفر خارج القاهرة للتنزه وزيارة الشواطئ، لكن هذا العام تم إلغاء كل التجهيزات، والتركيز فقط على أن تمر هذه الفترة على خير، وأن تنتهي امتحانات الثانوية العامة دون أي شكوى من مستوى الامتحانات.

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