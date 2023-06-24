ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: الإسلام أمرنا بالمحافظة على الصلاة لفضلها ومكانتها عند الله

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت، النسخة الثالثة والثلاثين من ملتقى الطفل، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحت عنوان "الطفل الخلوق- النظيف- الفصيح"، حيث دار موضوع حلقة اليوم حول "الصلاة على وقتها"، وذلك تحت الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمتابعة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأوضح الشيخ أحمد عبد الله، الباحث بوحدة العلاقات العامة والإعلام بالجامع الأزهر، أن الله تعالى قد فرض الصلاة على سيدنا محمد ﷺ في ليلة الإسراء والمعراج، فهي عماد الدين وهي الركن الثاني بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فالصلاة لها أهمية عظيمة في حياتنا ولها منزلة كبيرة في الإسلام، ولذا أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليها في كل حال في الإقامة والسفر، وفي السلم وفي الحرب، وفي الصحة والمرض.

وبيّن الباحث بوحدة العلاقات العامة والإعلام، أن الصلوات المفروضة خمسة؛ الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ومن شروط صحتها ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة والنية، كما أوصى أولياء الأمور بغرس قيمة الصلاة في نفوس الأبناء، عن طريق رؤيتهم بأداء الصلاة والحفاظ عليها الصلاة أمامهم، وعن طريق مكافأة الطفل عند محافظته على الصلاة.

وحول تنمية مهارات الكتابة والقراءة لدى النشء، تناول الشيخ محمود عبد الجواد، رئيس قسم العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف، "حروف النفي"، موضحًا أنها أدوات تنفي حدوث أو وقوع الخبر، وهي كثيرة منها مايدخل على الأفعال ومنها ما يدخل على الأسماء، وهي كالتالي:

(لن) تنفي وقوع الفعل في زمن المستقبل، وهي من أدوات نصب الفعل المضارع، ومثل ذلك قوله تعالى" فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ".

وتابع: لم.. تنفي وقوع الفعل في الزمن الماضي المنقطع، كما أنها من جوازم الفعل المضارع، مثل لم يدخل بيتي كاذب، بينما لمّا تنفي وقوع الفعل في الزمن الماضي المستمر، وهو المتصل بالحال، ومثال ذلك قوله تعالى "أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ".

وتخلل الملتقى فقرة من التلاوة والإنشاد الديني بصوت المبتهل الصغير سفيان محمد الصياد، والقارئ الصغير أدهم حامد النجار، مبدعي مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وفي نهاية الملتقى، ختم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة.

يذكر أن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.

الجامع الأزهر الشريف الصلاة على وقتها ملتقى الطفل ملتقى الطفل بالجامع الأزهر الإسلام المحافظة على الصلاة

الأكثر قراءة

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

تأجيل دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأى منصب لـ 8 يوليو

التسجيل بالإيميل| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

شهود عيان عن قاتل شقيقته فى دار السلام: تعدى عليها بحزام بمساعدة والدته

العودة 4 يوليو.. مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2023

بوتين يحظى بدعم حلفائه.. وترقب غربى لنتائج تمرد "فاجنر" فى روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية