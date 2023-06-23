الآن.. تقديم رياض الأطفال أزهر 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مع قرب العام الدراسي الجديد يشغل أذهان آلاف من أولياء الأمور معرفة رابط تقديم رياض الاطفال أزهر 2023 عبر بوابة الأزهر الالكترونية عبر جوجل، حيث أعلن الأزهر الشريف بكل عام دراسي جديد عن بدء فتح باب القبول إلكترونيا في كل من مرحلة رياض الأطفال وطلاب الصف الأول الابتدائي في المعاهد الابتدائية الأزهرية بكافة أنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة)، وذلك يكون من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر رابط تقديم الأزهر رياض الأطفال لعام 2023.

تقديم رياض الاطفال أزهر 2023 عبر بوابة الأزهر الالكترونية

وتستعرض “الدستور” رابط تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، والمستندات المطلوبة للتقديم بالتقرير الآتي.

وأعلن الأزهر الشريف في مصر في كل عام دراسي جديد عن الفتح لباب القبول إلكترونيًا بكل من مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي في المعاهد الابتدائية الأزهرية بكافة أنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة)، وذلك يكون من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عبر رابط تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023.

وأتاح الأزهر الشريف في مصر رابط تقديم في الأزهر الشريف مرحلة رياض الأطفال 2023 من هنا، وتقرر أن سيكون الحد الأدنى للقبول في مرحلة رياض الأطفال من عمر 4 سنوات إلى سن 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، وبالصف الأول الابتدائي تقرر أن سيكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى عمر 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن تكون شاغرة فقط في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي سيجوز النزول بالعمر 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

المستندات المطلوبة للتقديم في رياض أطفال الأزهر 2023