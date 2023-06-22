الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط التقديم في المدارس التجريبية والرسمية للغات

المدارس التجريبية
المدارس التجريبية

رابط التقديم في المدارس التجريبية والرسمية للغات.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل تقديم المدارس التجريبية (المدارس الرسمية والرسمية للغات) لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2023 / 2024.

وبدأ الكثيرون يبحثون عن رابط رابط التقديم في المدارس التجريبية والرسمية للغات، في كافة أنحاء المحافظات، حيث ازدادت معدلات البحث عن المدارس التجريبية والرسمية للغات، ورابط التقديم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونشرت وزارة التعليم رابط موقع التقديم في المدارس التجريبية والحكومية والرسمية لغات 2023-2024 في جميع المحافظات موقع تقديم الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال kg 1,2، موضحة سن قبول الأطفال في المدارس الحكومية الرسمية و التجريبية لغات والبيانات المطلوبة من ولى الأمر عند التقديم.

إجراءات التقديم في المدارس التجريبية والرسمية للغات

وفيما يتعلق بإجراءات التقديم في المدارس التجريبية الرسمية والمدارس الحكومية العربي واللغات لرياض الأطفال 2023-2024، أكدت وزارة التربية والتعليم؛ على ألا يقل سن الطفل عن أربع سنوات في 1 أكتوبر 2023 للتقديم في كي جي 1، و6 سنوات للصف الأول الابتدائي في المدارس التجريبية الحكومية، ويتم حساب سن الطفل في 1 أكتوبر 2023 وفقًا  لبيان وزارة التعليم، بحيث لا يقل سن الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات ولا يزيد عن ( 9 سنوات).

لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والشروط والمستندات المطلوبة

- لا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن ( أربع سنوات) ، مع العلم أنه يتم عمل تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية كل محافظة طبقا للكثافة بها ويمكن تقسيم المتقدمين على عدة مراحل حسب الأعداد المتقدمة سنويا.

وأضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم في المدارس الحكومية سواء الرسمية أو التجريبية لغات أو مدارس المستقبل بداية من 1 يونيو 2023 وحتى نهاية الشهر للعام الدراسي الجديد ۲۰۲۳/۲۰۲۲ وسيتم نشر نتائج التقديم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

رابط التقديم في المدارس التجريبية والرسمية للغات

وخصصت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية موحدة على مستوى محافظات مصر كي يتمكن أولياء الأمور من التقديم وتسجيل بيانات الطفل حسب الاستمارة الموضحة وذلك من خلال موقع التقديم في المدارس التجريبية والرسمية من هنـــــــــــا.

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