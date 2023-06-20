الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والشروط والمستندات المطلوبة

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

زادت معدلات البحث في الآونة الأخيرة، عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، للعام الدراسي الجديد، إذ يترقب أولياء الأمور فتح باب التقديم إليكترونيًا لإلحاق أبنائهم في التعليم الأزهري، إضافة إلى أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري.

 تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وبحسب الخريطة التعليمية في الأزهر الشريف، فإن العام الدراسي الجديد 2023-2024، سيبدأ في شهر سبتمبر القادم وينتهي في شهر يونيو أو يوليو، حسب الصف الدراسي والمرحلة التعليمية، وفي كل عام تصدر خطة الدراسة لتوضيح جميع التفاصيل، ويعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد فتح باب القبول لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وأعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، أنه سيتم فتح باب التقدم للمعاهد الأزهرية لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وإعلان شروط الالتحاق والتقدم الكترونيًا، قريبًا، وذلك عبر موقع التنسيق المعد لذلك وبوابة الأزهر (من هنا)

وأعلن الأزهر، أنه في كل عام دراسي جديد، يتم فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة).

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

بوابة الأزهر الشريف.. لينك تقديم مدارس الأزهر 2023

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والأوراق المطلوبة

"صحة الشيوخ" توصي بزيادة عدد منافذ تقديم امبولات ANTI-RH بالمنوفية

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

شروط القبول في التعليم الأزهري

يتطلب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري توافر عدد من الشروط في الطالب المتقدم، والتي تتمثل في:

- بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى.

- يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بـ 6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

- أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.

مستندات تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023:

- تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

- تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- تقديم صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم  على أن تكون سارية.

- تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

- إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

- إجراء المقابلة الشخصية

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