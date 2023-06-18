الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

من بداية شهر يونيو 2023 يستقبل موقع وزارة التربية والتعليم طلبات تقديم الصف الاول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 عبر بوابة مركز المعلومات.

وقبل تقديم الصف الاول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 يجب على ولي الامر انشاء حساب ولي الأمر عبر اتباع الخطوات التالية.

إنشاء حساب ولي الأمر 

قم بالدخول إلى موقع بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم من هنا https://tansikgprim.emis.gov.eg 

قم بإنشاء حساب خاص لولي الأمر ادخل البيانات الأساسية وهى

الاسم بالكامل رباعي

الرقم القومي

تاريخ الميلاد

المحافظة

ثم الانتقال لبيانات محل الإقامة والتواصل

ثم انشاء كلمة مرور حساب ولي الأمر.

وفي حال وجود حساب بالفعل اضغط على المربع الموجود أسفل الشاشة وانتقل لـ رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 .

رابط تقديم المدارس الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم مدارس الأزهر 2023 الرابط والشروط

لينك تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 

يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات https://tansikgprim.emis.gov.eg 

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول بالرقم القومي وتسجيل الرقم السري.

عقب الإعلان عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

لا بد أن يتوجه ولى الأمر للمدرسة وتقديم الأوراق المطلوبة.

متابعة ولى الأمر موقف تسليم الأوراق المطلوبة للمدرسة.

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي

  1. في حالة قبول تقديم الصف الاول الابتدائي للطالب، يجب حضور ولي الأمر برفقة الطفل الطفل لتقديم الأوراق المطلوبة، وفي حالة سفر الأب تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم.
  2. شهادة ميلاد حديثة لـ الطالب وإحضار صورتين منها.
  3. صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وتقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب.
  4. 8 صور مقاس 4*6 للطالب ولا بد أن تكون حديثة.
  5. صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب.
  6. البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم، وتكون مرفقة بملف التقديم.
  7. طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وإحضار صورة منها.
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