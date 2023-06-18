موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023

الأحد 18/يونيو/2023 - 02:53 م 6/18/2023 2:53:06 PM

من بداية شهر يونيو 2023 يستقبل موقع وزارة التربية والتعليم طلبات تقديم الصف الاول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 عبر بوابة مركز المعلومات.

وقبل تقديم الصف الاول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 يجب على ولي الامر انشاء حساب ولي الأمر عبر اتباع الخطوات التالية.

إنشاء حساب ولي الأمر

قم بالدخول إلى موقع بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم من هنا https://tansikgprim.emis.gov.eg

قم بإنشاء حساب خاص لولي الأمر ادخل البيانات الأساسية وهى

الاسم بالكامل رباعي

الرقم القومي

تاريخ الميلاد

المحافظة

ثم الانتقال لبيانات محل الإقامة والتواصل

ثم انشاء كلمة مرور حساب ولي الأمر.

وفي حال وجود حساب بالفعل اضغط على المربع الموجود أسفل الشاشة وانتقل لـ رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 .

لينك تقديم الصف الاول الابتدائي 2023

يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات https://tansikgprim.emis.gov.eg

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول بالرقم القومي وتسجيل الرقم السري.

عقب الإعلان عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

لا بد أن يتوجه ولى الأمر للمدرسة وتقديم الأوراق المطلوبة.

متابعة ولى الأمر موقف تسليم الأوراق المطلوبة للمدرسة.

أوراق تقديم الصف الأول الابتدائي