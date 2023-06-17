السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم المدارس الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة

رياض الأطفال
رياض الأطفال

رابط تقديم المدارس الحكومية ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على مواقع الإنترنت من قبل أولياء الأمور.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بمحافظات مصر للحصول على رابط تقديم المدارس الحكومية ٢٠٢٣، ولمعرفة المستندات المطلوبة لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الآباء والأمهات لمعرفة تفاصيل التقديم بالمدارس الحكومية ٢٠٢٣، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل رابط تقديم المدارس الحكومية ٢٠٢٣، والأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تقديم المدارس الحكومية ٢٠٢٣

يستعد أولاء الأمور للتقديم في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية العربية واللغات والمتميزة، من يوم 1 إلى 30 يونيو 2023، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمديرية التعليمية بكل محافظة، ولذلك يكثر البحث عن رابط تقديم المدارس الحكومية ٢٠٢٣ للتسجيل بشكل إلكتروني سهل من خلال هذا اللينك: أضغط هنا.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024

  1. صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم (بشرط أن تكون سارية).
  2. 8 صور شخصية حديثة للطفل بمقاس 4×6.
  3. طباعة الاستمارة الالكترونية للعام الدراسي 2023-2024 .
  4. شهادة ميلاد للطفل وصور منها.
  5. إحضار وصل (مياه أو كهرباء) باسم الأب أو الجد.
  6. وفي حالة عدم توافر الوصل يمكن إحضار صورة عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.
  7. ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.
  8. في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.
  9. حافظة بلاستيك.
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