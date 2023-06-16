الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم مدارس الأزهر 2023 الرابط والشروط

مدارس الأزهر
مدارس الأزهر

أيام قليلة ويبدأ تقديم مدارس الأزهر 2023 سواء تقديم رياض أطفال أزهر أو تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، حيث ينتظر أولياء الأمور إعلان بدء تقديم المدارس الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والشروط والأوراق المطلوبة.

شروط تقديم مدارس الأزهر 2023

ووفقا للشروط المعلنة من الأزهر الشريف في العام السابق تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول. ويراعى ما يستجد في هذا الشأن في بداية كل عام دراسي.

 

بوابة الأزهر الإلكترونية 

يعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

تقديم مدارس الازهر 2023

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 

السن: يجب يتراوح عمر الطالب المتقدم إلى الصف الأول الابتدائي الأزهري ما بين 6 سنوات إلى 9 سنوات، وهناك إمكانية لقبول الطلاب بمعدل عمري أقل من 6 سنوات بحد أقصى يقدر بحوالي 6 أشهر، وذلك في حالة وجود أماكن متوافرة في المعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، وهذا الشرط استثنائي.

المربع السكني: ويشترط أن يكون عنوان إقامة الطالب المتقدم المتواجد بشهادة الميلاد قريب من المربع السكني الخاص بالمعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، فهذا الشروط أساسي لقبول الطلب أو رفضه من الأساس.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية وشروط التقديم لرياض الأطفال الأزهرى

رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024

أوراق تقديم مدارس الأزهر 2023

الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 – 2024

  • إجراء المقابلة الشخصية
  • عدد 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء
  • صورة من البطاقة الصحية للطفل بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.
  • نسخة من البطاقة الشخصية للأب والأم.
  • تقديم نسخة واضحة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي.
  • تقديم الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد.
  • تقديم أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، ولا يُعتد بصورة الشهادة نهائيًا.
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