الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية وشروط التقديم لرياض الأطفال الأزهرى

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتزامن مع أعلن قطاع الأزهر الشريف عن فتح الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية لاستقبال طلبات مرحلة رياض الأطفال الأزهري في مختلف المعاهد الأزهرية على مستوى محافظات الجمهورية سواء كانت «معاهد النموذجية، المعاهد العادية، المعاهد الخاصة» بدءًا من اليوم الخامس عشر من شهر يونيه الجاري.

وننشر لكم كافة المعلومات عن رابط بوابة الأزهر لتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

شروط التقديم لرياض الأطفال الأزهري

- ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن 4 سنوات.

- ألا يقل سن الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

- يمكن دون مخالفة شرط السن، يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10%.

- لا يجوز تقديم أوراق الطلبة في أكثر من معهد في وقت واحد.

- يكتب ولي أمر الطالب إقرارا يفيد بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا بعد ظهور النتيجة الرسمية المعتمدة من المنطقة التابع لها.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا فى المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي.

المستندات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال الأزهري

  • كشف طبي معتمد من التأمين الصحي الولد أو البنت من الأمراض المعدية.
  • أصل شهادة الميلاد مميكنة كمبيوتر.

الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023-2024:

  • أصل بطاقة ولى الأمر للإطلاع عليها و3 صور لها.
  • 4 صور من شهادة ميلاد الطالب.
  • عدد 5 أظرف يكتب أعلاها عنوان الطالب المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.
  • عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6.
  • تقديم طلب التحاق مدموغ.
  • وفي حالة عدم استكمال ملف الطالب خلال أسبوعين من قبوله، يعتبره قيده لاغيا.

خطوات تقديم رياض الأطفال عبر بوابة الأزهر الالكترونية

  1. الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط من هنـا
  2. اختيار المرحلة المراد التقديم بها (رياض أطفال - الصف الأول الابتدائي)
  3. رفع الصور والمستندات المطلوبة

فَعَّال| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

وسيجري الاستعلام عن التقديم في رياض أطفال الأزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية التي يمكن لأولياء الأمور التقديم من خلالها لأبنائهم وذلك لمعرفة موقف الأبناء من القبول بالمعاهد الأزهرية من عدمه.

 

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